麥寮社教園區翻身人氣景點 公所訂2026觀光年拚50萬人次造訪

木雕師官勝彬、官承泰父子舉辦「龍之傳承」展覽，帶領大家欣賞木藝魅力。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕麥寮社教園區今年啟用，公所規劃多檔展覽活動，目前已吸引近20萬人次參訪，今年最後一檔展覽邀請木雕師官勝彬、官承泰父子舉辦「龍之傳承」展覽，帶領大家欣賞木藝魅力。鄉長許忠富表示，明年訂為麥寮觀光年，將持續舉辦各式在地相關展覽，盼將園區參訪人次突破50萬。

麥寮社教園區由台塑企業回饋地方，斥資4億多元打造，分為生活美學館、智慧圖書館，2018年動土，2022年底完工後因營運計畫卡關未能啟用，今年公所啟用，為擺脫「蚊子館」罵名，在假日推動藝文相關活動，目前單月進館人數突破4000人，甚至暑假期間更是成長4倍以上，加上知名連鎖咖啡店進駐，目前為止進館人數將近20萬人次。

廣告 廣告

許忠富表示，今年園區最後壓軸展覽邀請木雕師官勝彬、官承泰前來辦展，這是父子倆首次聯手合辦展覽，定名為「龍之傳承」，總共展出27件作品，即日至明年1月11日在將近百坪的藝享空間展出，以展場級規模盼帶領民眾一同走入木雕的世界。

官勝彬表示，27件作品中，有一件高2.8米、寬3米的「父之情深之傳承」作品，是他與兒子官承泰花費將近8個月完成，兩人個別雕刻一隻龍，兩隻龍遙相呼應，彼此照映成全，承載共同守護與傳承木藝的意念。官承泰表示，此件父子合作是他投入木藝首個與爸爸合力創作的作品，更象徵著父親對於他的認可，此外展場上更有4件獨立創作木雕，更是他人生首展，極富意義。

許忠富表示，明年訂為麥寮觀光年，將在社教園區規畫多檔展覽，如麥寮燈會、拱範宮及拱樂社文物展、林國基收藏展還有王船祭展覽等，再搭配更多親子同樂活動，盼吸引更多民眾前來遊覽，希望明年社教園區參訪人次突破50萬人次。

麥寮鄉長許忠富(右)邀請大家一同來觀展。(記者李文德攝)

木雕師官勝彬(右)、官承泰(左)父子合力創作，象徵世代交棒意味濃。(記者李文德攝)

木雕師官勝彬、官承泰父子舉辦「龍之傳承」展覽，帶領大家欣賞木藝魅力。(記者李文德攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

北市明星高中學生驚傳墜樓 教育局說話了

再冷1天！週末回暖 下週一東北季風再報到

日本燒肉店嘆「中國客不來撐不下去」？ 老闆1張照數百萬人朝聖！

東北季風減弱西部空品差 下週東北季風再增強

