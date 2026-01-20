麥寮綠色產業科技加值園區續推進 雲林九大園區逐步實現

雲林縣政府二十日上午於麥寮社教園區舉行麥寮綠色產業科技加值園區推展進度說明會。（記者劉春生攝）

雲林縣政府為推動縣內產業升級轉型、邁向農工商科技城，積極面向未來產業趨勢導入科技與創新能量，並以「九大產業園區政策」為策略主軸，規劃全縣創新科技產業布局。其中，「麥寮綠色產業科技加值園區」鎖定打造關鍵材料生產基地，利用麥寮深厚的石化產業基礎，導入創新關鍵材料製造技術，呼應國際石化產業鏈高值化與永續轉型趨勢。

雲林縣長張麗善二十日上午率縣府城鄉發展處處長林長造、建設處處長廖政彥、地政處處長葉永星、新聞處處長陳其育於麥寮社教園區舉行麥寮綠色產業科技加值園區推展進度說明。張麗善縣長感謝麥寮鄉許忠富鄉長、林深議員、許留賓議員、吳蕙蘭議員、麥寮鄉民代表會韓青山主席、代表、村長、地方仕紳對此案長期關注，共同關心地方發展，並提供許多寶貴建議。

張麗善縣長表示，為落實麥寮綠色科技產業園區建設，縣府自一一一年起啟動「擬定麥寮（豐津地區）都市計畫」法定程序，計畫面積一百七十六公頃，規劃產業專用區、住宅區、商業區及多處公園、停車場等公共設施，目標打造兼具生產與生活的優質環境。

張麗善縣長接著指出，此案已於一一二年八月三十一日至十月二日完成都市計畫草案公開展覽，並舉辦三場公開說明會蒐集民眾意見；其後自一一三年三月起陸續進行五次專案小組審議，並於同年十二月獲雲林縣都市計畫委員會審議通過後提報內政部。目前已於一一四年九月召開內政部都市計畫委員會第一次專案小組審議，程序正持續推進，相信再透過張嘉郡委員、許宇甄委員、丁學忠委員於中央努力，經內都委員會審議通過後，很快就能進行相關程序。

張麗善縣長表示，針對說明會中地方關心的聯外道路、道路拓寬及產業園區住商用地面積等議題，縣府已經跟麥寮鄉公所協調，將搭配麥寮鄉公所辦理的都市計畫第三次通盤檢討，納入鄉親意見提供舒適宜居的空間。她也希望讓鄉親知道，這些年雲林縣政府腳步不曾停歇，「麥寮綠色產業科技加值園區」未來將聚焦於「關鍵材料製造」，支持電子、汽車、航太、紡織、包裝等多元領域的應用，提升傳統工業產品性能與效率，並成為雲林縣推動高科技產業發展的重要支點，帶動整體產業再升級。

麥寮鄉長許忠富表示，期盼麥寮綠色產業科技加值園區未來能為麥寮鄉招來更多產業進駐，創造地方更多就業機會，經濟可以發展活絡；公所目前進行第三度通盤檢討都市計畫，將全力支持與縣府「擬定麥寮（豐津地區）都市計畫」連結在一起，讓麥寮鄉未來發展規劃更完整。

縣府城鄉發展處林長造處長表示，麥寮綠色產業科技加值園區「擬定麥寮（豐津地區）都市計畫」預計可提供約七千個就業機會，創造每年約兩百一十三億元產值，並可取得約三十公頃產業用地作為招商設廠使用。這計畫也將跟麥寮目前在進行第三度通盤檢討都市計畫的農業區完美結合，縣府會全力以赴，盼未來吸引更多投資進入、促進人才回流與資金匯聚，進一步提升雲林縣產業競爭力。

張麗善縣長強調，雲林縣政府致力讓雲林縣「脫胎換骨」、「脫離貧窮」，本案不僅將在地優勢轉化為永續競爭能量，也象徵雲林以更宏觀視野迎向全球產業鏈變動，透過「九大產業園區」的逐步推動，加速雲林打造更具競爭力的科技產業生態系，形塑雲林成為農工並進、永續共榮的城市發展新典範。