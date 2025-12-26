麥寮聖誕奇幻嘉年華登場 上萬人寒風中共享溫馨

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】冷冽的東北季風中，麥寮卻洋溢著最溫暖的節慶氣氛。麥寮鄉公所於12月25日在麥寮社教園區舉辦「麥寮聖誕奇幻嘉年華」，吸引上萬名民眾共襄盛舉，成為2025年雲林縣各鄉鎮中規模最大的聖誕節活動。儘管寒風陣陣，現場仍人潮不斷，孩子的笑聲與歡樂氣氛，讓整個園區充滿幸福感。

活動自下午一點半起熱鬧登場，美學館二樓宴會廳率先展開馬賽克拼貼手作活動，百組親子共同參與，在創作中留下珍貴回憶；社教園區一樓廣場則同步推出咖樂佛餐車派對、聖誕市集及多組表演節目，包括薩克斯風樂團演奏、舞團演出、魔法泡泡秀，以及深受孩童喜愛的無尾熊與維尼熊互動，吸引民眾駐足觀賞。

廣告 廣告

聖誕嘉年華不僅希望帶給鄉親溫馨的節慶回憶，也期待引領民眾走進麥寮社教園區，親近麥寮智慧圖書館與生活美學館。（圖／麥寮鄉公所提供）

活動高潮由鄉長許忠富親自扮演聖誕老公公，牽著人氣角色「恐龍阿暴」驚喜現身，現場歡呼聲四起，並接力進行三波抽獎活動，數千名民眾一同參與，氣氛熱烈，歡笑聲延續至夜晚。

儘管寒風陣陣，現場仍人潮不斷，孩子的笑聲與歡樂氣氛，讓整個園區充滿幸福感。（圖／麥寮鄉公所提供）

麥寮鄉長許忠富表示，舉辦聖誕嘉年華不僅希望帶給鄉親溫馨的節慶回憶，也期待引領民眾走進麥寮社教園區，親近麥寮智慧圖書館與生活美學館，讓閱讀與藝術成為日常生活的一部分，為地方注入更多文化能量。

麥寮社教園區活動接力推出，人潮一波波湧進，麥寮鄉公所粗估約在上萬人之數。（圖／麥寮鄉公所提供）

鄉公所也預告，後續仍將推出農曆新年系列活動與元宵燈節燈會，持續以豐富多元的節慶規劃，陪伴鄉親迎接嶄新的一年。

美學館二樓宴會廳率先展開馬賽克拼貼手作活動，百組親子共同參與，在創作中留下珍貴回憶。（圖／麥寮鄉公所提供）

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！