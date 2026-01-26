麥寮鄉長選戰 過年後明朗化

雲林縣麥寮鄉長選戰，外界看好現任鄉長許忠富連任。（張朝欣攝）

年底雲林縣麥寮鄉長選舉，綠營現任鄉長許忠富尋求連任，在藍營尚未推出人選、民眾黨情況不明朗下，外傳曾參選鄉長失利的許留賓、許志豪、林宜豊都是可能人選，但眾人均未表態。許忠富曾擔任過1屆鄉長，民國113年4月補選時勝出回鍋，展現豐沛的基層實力與政治韌性，外界看好其連任之路。

政壇人士分析，麥寮鄉人口在雲林縣20鄉鎮市排名第3，是各黨派兵家必爭之地。民進黨已提名立委劉建國參選雲林縣長，為帶動縣長選情，勢必全力輔選許忠富，以保住麥寮鄉選情優勢。

111年麥寮鄉長選舉共5人參選，包括民進黨許忠富、無黨籍蔡長昆、無黨籍許志豪、國民黨林建鴻、政治素人林宜豊，結果由蔡長昆勝出。但蔡長昆因涉賄，台南高分院113年1月18日判決當選無效定讞，須辦理鄉長補選，同年4月13日補選結果由許忠富當選、同月23日就職。

面對今年底麥寮鄉長選舉，許忠富表態尋求連任，許忠富曾於103至107年擔任鄉長，後交棒蔡長昆，111年敗給尋求連任的蔡；113年補選時擊敗許留賓、許志豪、林宜豊，拿下9047票當選，2度在競爭激烈的鄉長選戰中突圍，其韌性十足，加上長年累積的基層實力，聲勢看漲。

外界分析，距今年選舉投票日剩約10個月，外傳人選都還在評估中，不會太早表態，預計農曆春節後才會明朗化。

去年補選期間，時任民眾黨主席的柯文哲特別到麥寮long stay全力輔選林宜豊，但結果不如預期，最終落敗；前民進黨縣議員許志豪接受國民黨徵召投入選戰，希望整合中間選民，但還是無法如願，顯示綠營在麥寮的基本票源相當穩定，藍營、白營不易突破。