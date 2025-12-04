麥寮電動車族有福了！3大充電站11日啟用

雲林縣鄉鎮公所首設公有停車場電動車充電站，即將於11日在麥寮鄉啟用，共有12個充電樁。（麥寮鄉公所提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉為因應人口成長、電動車增加，規畫縣內地方公所首設公有停車場電動車充電站，目前已完成驗收，將於本月11日正式啟用，鄉公所4日表示3處充電站分別在麥寮鄉公所停車場、麥寮表福公有停車場、麥寮社教園區停車場，邀大家一起來見證麥寮邁向低碳綠能新里程，以後開電動車來麥寮，充飽電再回家。

麥寮鄉早年人口僅3萬餘人，1998年台塑六輕工業區營運，提供大量就業機會，加上每名鄉民每年可領7200元電力回饋金，還有免費國中小營養午餐，以及新生兒禮金3萬元、喪葬補助2萬元等，社會福利為雲林之冠，吸引其他鄉鎮市民前來設籍，人口成長至4萬餘人，成為雲林縣人口數第3鄉鎮。

麥寮鄉公所表示，隨著人口的增加，各種軟硬體的不斷建設，麥寮鄉已成為雲林沿海的指標鄉鎮，星巴克、麥當勞等連鎖餐飲陸續進駐，拱範宮媽祖廟、濁水溪出海口生態園區吸引遊客，電動車愈來愈多，不少民眾反映鄉內沒有電動車充電站，非常不方便，因此決定設置充電站。

公所財政課長鄭智升說，3處充電站興建經費699萬餘元，各有4個充電樁，分別在麥寮鄉公所停車場（2快充、2慢充）、麥寮表福公有停車場（4慢充）、麥寮社教園區停車場（2快充、2慢充），啟用後不分快、慢充，每度電收費8元。

鄭智升指出，目前充電站設備工程已完成驗收，管理人員進行最後教育訓練，將於11日在麥寮社教園區生活美學館2樓演講廳舉行啟用典禮，與大家一起迎接雲林鄉鎮公所首設的公有停車場電動車充電站。

