麥寮LNG接收站動土前 雲縣召開安全管理專案會議

雲林縣府今（11）日由縣長張麗善主持，於縣府工商策進會會議室召開「麥寮LNG專案執行情形暨安全管理規劃機關研商會議」，邀集經濟部產業園區管理局、能源署、雲林縣議會、縣府消防局、環保局、勞青處及建設處等相關單位與會，並由台塑企業進行專案報告，本次會議主要針對 LNG 接收站工程、六接港區建設與相關安全管理措施進行深入溝通與確認，確保工程推動在安全無虞、資訊透明的前提下進行。

張麗善指出，縣府多年積極向中央爭取推動麥寮工業港南公用碼頭相關建設，並與經濟部達成共識，在能源政策及確保安全無虞的前提下推動燃煤轉燃氣，新闢LNG接收站同步帶動港區「一加三」南公用碼頭的共同開發。

張麗善表示，未來南公用碼頭除可支援 LNG 設施營運需求外，也將配合雲林產業布局，為縣內食品加工、金屬機械及石化周邊產業提供更便捷的港口服務，強化出口量能，帶動雲林整體產業鏈升級與投資布局。此項建設不僅是港區設施的提升，更象徵雲林經濟動能邁入新階段。

張麗善說，麥寮六輕是國家級能源與製造業重鎮，任何能源建設與港區工程都與地方安全、產業永續及環境穩定密不可分，縣府必須以最高標準嚴格把關。LNG接收站及儲槽未來將成為國家中長期能源供應關鍵，其安全設計、環境影響與應變機制，縣府都必須掌握到最完整的資訊。

張麗善也呼籲台塑公司除了要提升廠區安全與救災能力、強化天然氣外洩偵測系統、調整電業回饋金分配，強調目前縣府比例過低應適度提高，以及南公用碼頭工程應當從岸壁式一次到位為棧橋式碼頭，使各種船型都能靠港。

台塑公司於會中報告指出，本次LNG接收站工程採用國際最高規格設計，包括地上型雙圓拱頂全容式儲槽、三階段量化風險評估（QRA）、自動偵測、緊急關斷系統及完善撤離流程等，同時承諾工程施工、焊接品質與監測設備均會依循最高標準，以排除外界對施工品質的疑慮。台塑也強調，天然氣相較燃煤污染大幅減少，將有助雲林朝向更低碳、更永續的產業發展。

經濟部產業園區管理局副局長曾琡芬及能源署科長魏志吉於會中表示，中央高度重視LNG工程的工安與港安，將與地方維持緊密協作，並持續要求台塑公司提升自主防災能量、精進設備監測，必要時研議增設紅外線顯像儀等高階安全設備。未來將配合提供更完整資訊，協助縣府與議會掌握審查流程與相關安全措施。

縣府強調，本次研商會議即是推動中央、地方與業者共同對話的平台，透過資訊透明、技術說明與安全把關，降低地方疑慮，也確保工安、港安與環境保護都能同步到位。未來縣府將持續監督每一階段工程安全，與中央攜手並進，共同守護地方安全，推動雲林邁向更高韌性、更具競爭力的永續新未來。

本次與會人員包含經濟部產業園區管理局副局長曾琡芬、經濟部麥寮工業區專用港管理小組科長謝書洧、能源署魏志吉科長、台塑麥寮管理部副總經理蔡建樑及麥寮汽電公司陳禮民副總經理，雲林縣議會產業園區工安及污染監督專案小組陳永修議員兼總召集人、王鈺齊、張維心、陳乙辰、吳蕙蘭、林深等議員，以及楊國寬議員服務處主任楊君偉，縣府建設處長廖政彥、環保局長張喬維、消防局秘書蕭清文、勞青處勞資關係科科長林秉宏等。



