「麥市長」來勢洶洶？何欣純「溫暖堅定」震撼表態了

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

白委麥玉珍昨（29）日表態，願爭取代表民眾黨參選下屆台中市長，恐與資深藍委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣正面對決，也讓台中藍白合的討論浮上檯面。不過，身兼民眾黨台中市黨部主委的市議員陳清龍強調，白營在台中並無合適人選。對此，民進黨台中市長參選人何欣純今（30）日回應，這是民眾黨內部的事情，但他們都是給予祝福與正面的看待。





針對台中市長選戰未來的情勢演變，何欣純表示，不管是「三腳督」還是「一對一」，她都做好萬全的準備，就是按照節奏好好來說對於大台中未來的願景、如何推動市政，並帶給市民一個「欣欣向榮」的大台中，她會按照自己「Tempo」（步調）繼續走，讓更多市民認識、肯定她，並願意投票給她，有信心一定會贏。

關於麥玉珍昨日在台中購物節中喊出不排除競選台中市長，但民眾黨好像沒有打算再台中提名市長人選一事，何欣純則說，歡迎每一位想為大台中服務的人，麥玉珍現在是民眾黨不分區立委，也具有新住民的身份，而大台中的新住民也很多，在民主社會中，每一個都有參選的自由，所以只要她有心願意服務。

至於民眾黨要不要提名麥玉珍，何欣純強調，那就是民眾黨內部的事情，但以民進黨的角度而言，他們都是給予祝福與正面的回應跟看待。

她分析，台中藍白合仍有待觀察，因為畢竟國民黨也還沒產生市長參選人，現階段麥委員表態爭取民眾黨提名，就靜待最後的結果，它黨黨內機制如何提名，「我們都尊重跟祝福」。

下屆台中市長選戰部分，藍營部分楊瓊瓔已表態爭取，另外熱門人選還有江啟臣；至於綠營部分已於10月22日提名立委何欣純，而民眾黨則有麥玉珍表達參選意願。





