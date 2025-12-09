即時中心／林韋慈報導

民眾黨立委麥玉珍今（9）日發文表示，近期外界對她的關注度明顯提高，她坦言感受得到各種檢視與質疑，但不會因此動搖，並宣布將從今日起主動拜訪各部會，展開「政策專題訪談」，把各部會的業務、困境與改革方向，以民眾聽得懂的語言整理出來。







麥玉珍指出，近來外界常用放大鏡審視她，但她認為這些提醒都是自己的「貴人與軍師」。自從加入台灣民眾黨並獲創黨主席柯文哲提名後，外界不乏質疑聲音，包括：「一個沒有背景、沒有派系、沒有資源的新住民，憑什麼站上立法院殿堂？」批評內容從不夠格、中文不好，到沒有後台等，更因她「新住民立委」身份，質疑來得更直接、更犀利。



她坦言，起初確實很難過，也曾感到委屈，「因為沒有人理解你」，但她從未埋怨，因為政治之路是自己選的。來台30年一路走來並不容易，但她認為自己很幸運，身旁一直有人支持與鼓勵。



她強調，自己是「新住民背景的中華民國立委」。正因如此，她更希望以自己的視角，拉近政策與人民的距離。她宣布，即日起將逐一拜訪各部會，透過政策專題訪談，深入了解各機關的服務內容、面臨挑戰與未來改革方向，再以更易懂、更透明的方式傳達給大眾。下方不少民眾留言表示「唯一支持麥市長」、「請堅持參選到底」。

原文出處：快新聞／麥擱亂？麥玉珍逆風高飛 發文「不怕嘲笑」新計畫曝光

