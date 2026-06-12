麥片、燕麥片、燕麥奶差在哪？醫師揭密：多數人吃錯，降膽固醇效果最好是這款

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傳統壓片或鋼切的「燕麥」，保留較多膳食纖維，比起麥片、燕麥奶，對心血管健康更有幫助。（示意圖）

許多人以為只要標榜「燕麥」就等於健康，但營養功能醫學醫師劉博仁提醒，麥片、燕麥片、燕麥奶三者，在加工程度與營養保留上差異很大，也直接影響對膽固醇與血糖的作用。

小麥是製作麵包、麵條與餅乾的主原料，大麥常見於麥茶及部分保健食品，而燕麥則是目前最受到營養學界重視的全穀類之一。這3種穀物都含有豐富的營養成分，但在健康效益上，燕麥的表現特別突出。

許多人聽過「麩質過敏」，因此對麥類食物有所顧忌。實際上，麩質主要存在於小麥、大麥及黑麥之中，因此真正需要注意麩質問題的，多半是小麥相關製品。

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劉博仁醫師指出，燕麥片若為傳統壓片或鋼切燕麥，保留較多膳食纖維，其中最重要的成分是β-葡聚醣，有助延緩胃排空、降低膽固醇吸收，對心血管健康會較有幫助。

至於近年流行的「燕麥奶」，劉博仁提醒，雖然原料來自燕麥，但在製作過程中常會將澱粉分解成糖類，使口感偏甜，有些產品還會額外添加糖與油脂提升風味，導致實際營養效果與原型燕麥不同，若過量飲用，反而可能讓血糖波動更明顯。

研究顯示，真正對降低低密度脂蛋白膽固醇較有幫助的，是保留完整膳食纖維的原型或低加工燕麥。劉博仁建議，早餐可選擇燕麥片搭配蛋白質食物，如雞蛋、無糖豆漿或堅果，有助延長飽足感並穩定血糖。

他強調，關鍵不在燕麥這個名稱，而在加工程度與整體飲食搭配。選對型態，才能真正發揮燕麥對健康的保護效果。



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