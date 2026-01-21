麥特戴蒙、班艾佛列克讓Netflix首度破例！新片《全信沒收》協議發放績效獎金！

《全信沒收》劇照

【文／千尋少女】好萊塢明星不只拚票房，也開始正面挑戰串流平台的「潛規則」。麥特戴蒙（Matt Damon）與班艾佛列克（Ben Affleck）聯手創立的製片公司Artists Equity，近期成功與串流巨擘Netflix達成協議，為兩人主演的新片《全信沒收》（The Rip）全體劇組人員建立「績效獎金制」。此舉創下Netflix首例，打破其長年沿用的「預付買斷制」薪酬模式。

根據協議，參與《全信沒收》製作的1200名工作人員，若電影上線後的表現達到預期目標，除原有薪酬外，還能領到額外的績效分紅。這項制度轉變備受矚目，因為Netflix過往想來一次性支付演職人員報酬，無論作品事後多麽成功，基層通做人員往往無法分享後續帶來的龐大收益。

《全信沒收》劇照

班艾佛列克在接受《紐約時報》採訪時直言：「我們希望建立一個更公平的制度，正面回應這個產業當前存在且迫切的現實問題。這份協議在理念上，正是我們創立這家公司的核心精神。」他也透露，《全信沒收》將在上線後90天內，與平台上其他作品進行表現評比，從主演到最基層的工作人員，只要參與這部作品，都會依照事先訂定的指標獲得獎金。」

對Netflix而言，這無疑是一項罕見的「破例」。平台長年以高額前期買斷費用聞名，卻也因此飽受創作者詬病，特別是在作品爆紅後，原創團隊仍無法共享成功果實。《魷魚遊戲》便是最常被提及的案例，該劇製作成本約2,140萬美元，外界推估其商業價值高達9億美元，但導演黃東赫曾坦言，自己並未因作品成功獲得額外分潤，「Netflix只是依照原定合約付錢。」

《全信沒收》劇照

相較之下，《全信沒收》的合作模式被視為對既有串流制度的一次正面挑戰，也引發外界關注是否將成為未來趨勢的開端。本片由《灰影人》、《迴路追殺令》導演喬卡納漢（Joe Carnahan）執導，劇情描述一群邁阿密警察意外發現鉅額贓款後，彼此間信任逐漸瓦解，隨著外界勢力逼近，所有人的立場與忠誠都受到嚴峻考驗，戴蒙與艾佛列克在片中飾演其中兩名警探。

《全信沒收》劇照

Artists Equity自 2022 年成立以來，便主打「創作者共享成果」的理念，致力於賦予電影製作人更多創作主導權與利潤分享機會，先前推出的《AIR》與《會計師2》皆引發產業高度關注。如今《全信沒收》成功讓Netflix為其破例，不僅是該公司理念的具體實踐，也可能為好萊塢與串流產業的薪酬制度帶來長遠影響。

《全信沒收》現正Netflix熱播中。

