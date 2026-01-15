麥特戴蒙女兒有夠正 《全信沒收》首映狗狗好搶戲

大女兒艾莉西亞（左起）、老婆露西亞娜、麥特戴蒙、二女兒伊莎貝拉、三女兒吉雅，難得一起亮相力挺一家之主的電影。（Netflix提供）

Netflix電影《全信沒收》（The Rip）在紐約舉辦首映，兩位男主角班艾佛列克（Ben Affleck）與麥特戴蒙（Matt Damon）也身兼本片監製，當然要一起亮相。不過這晚相當搶鏡頭的，是麥特的女兒們難得跟老爸一起合照，長的好正，難怪藏了這麼多年！

《全信沒收》的兩位主角班艾佛列克（左）與麥特戴蒙（右），這樣下去，他們早晚也會拍起BL劇的。（Netflix提供）

《全信沒收》敘述邁阿密警探在查緝毒販時，意外發現了鉅額贓款，但這筆不義之財數目實在太大，引發各路人的覬覦。白花花的鈔票，不光黑道想搶，連白道也有人想搶，這讓辦案的員警陷入天人交戰，畢竟不投降就得面對吃不完的子彈，但同流合污也不見得能全身而退，到底他們還能相信誰。

在電影正式推出前，媒體報導他們兩個還跟Netflix談判，如果能在上架90年達到預期的收視成績，則所有演員跟工作人員都能獲得一筆獎金。當然這也引發了議論，畢竟到底所謂的收視率該如何調查，以及Netflix內部又是如何評斷串流平台電影的「票房達標」？

演出《全信沒收》的史蒂芬元。（Netflix提供）

剛剛拿下金球獎最佳女配角的蒂雅娜泰勒，繼續走她的神秘誇張風格，下半身的裙子恰好有顆心的造型，這樣拍照就不用手比愛心了。（Netflix提供）

不過首映上，麥特戴蒙的4個女兒都來了，除了15歲的未成年沒入鏡以外，25歲大女兒艾莉西亞（Alexia），19歲的二女兒伊莎貝拉（Isabella），17歲的三女兒吉雅（Gia），隨著母親露西亞娜（Luciana），在紅毯上留下合影。除了大女兒艾莉西亞，是露西亞娜在前一段關係所生的，其他都是跟麥特一起迎來的新生命。過去麥特都非常注重隱私，鮮少讓她們曝光，因此這是她們難得的公開亮相，赫然發現個個都是美人胚子，網友還說等到老四成年後，麥特戴蒙乾脆讓女兒組團出道算了。

不過這幾位千金，始終沒有讓老爸麥特戴蒙好過。以前在訪問中，麥特經常爆料在家都一直被女兒吐槽，嫌他講了些蠢話、或者做了些蠢事。果然首映這晚，他還是難逃被嫌的命運，三女兒吉雅就一邊模仿他兩手打開、一邊笑說，「你幹嘛擺這姿勢拍照？」

狗明星小獵犬威爾伯，各種姿勢擺拍都很流利。（Netflix提供）

首映紅毯上，另外一個搶鏡頭的，就是片中的狗明星，小獵犬威爾伯（Willbur），牠不僅非常聽從訓犬師的指揮，不管是獨照、合照，都能讓攝影師捕捉到完美的鏡頭，真的超級可愛。

