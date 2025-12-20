麥特戴蒙對《阿凡達》的悔恨讓卡麥隆笑了：從來沒有10%分潤這回事！兄弟 你什麼都沒錯過！

1.《阿凡達》天價片酬內幕曝光，多年誤會真相大白！

2. 卡麥隆親自打臉傳說：根本沒有10%分潤這回事！

3. 戴蒙悔恨錯過29億美元分潤 導演笑回：兄弟，你沒損失！

【文／千尋少女】年度最受矚目史詩大作《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）終於登場，不僅秒登全台票房冠軍，更成為今年迪士尼影業首日票房最高的電影，「阿凡達熱」再度席捲全球。不過，一樁在好萊塢流傳多年、關於麥特戴蒙（Matt Damon）「錯過天價片酬」的軼事，近日終於被導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）親自澄清，還笑著說：「沒事的，兄弟，你什麼都沒錯過！」

這場誤會源自戴蒙2019年接受英國版《GQ》採訪，以及之後在各大節目中流傳的片段。戴蒙曾生動描述，自己因檔期衝突婉拒了《阿凡達》男主角「蘇傑克」的邀約。他表示，卡麥隆親自致電，並提出接演將給予全球票房10%的分潤，但當時他忙於拍攝《神鬼認證》系列，無法中途離開，只好「心痛」拒絕。隨著《阿凡達》最終全球票房狂收近29億美元，戴蒙也幽默又帶點悔恨地自嘲：「你再也找不到比我推掉更多片酬的演員了！」

不過，卡麥隆近日接受《好萊塢報導者》訪問時，給出的版本卻與這個廣為流傳的故事「有些不同」。他回憶，當時確實曾與戴蒙通過電話，但雙方從未進展到正式提出角色或討論合約的階段，「我甚至不記得是否把劇本寄給他了？我想我沒有。」卡麥隆坦言，兩人只是聊過合作的可能性，一切都停留在非常初期的想法上，「他從來沒被正式提供這個角色，也沒有談到角色細節，純粹就是檔期問題。」

至於戴蒙口中那誘人的10%分潤條款，卡麥隆推測，可能是戴蒙將自己在其他電影中的合約模式，套用到這次未成局的合作想像中。導演半開玩笑地補上一句：「如果在他的認知裡，10%分潤是他接演《阿凡達》的前提，那我相信，這件事根本不會發生。」

即便如此，卡麥隆仍對戴蒙的為人給予高度評價。他特別提到，戴蒙當年選擇親自打電話說明拒演原因，而非透過經紀人轉達，這在好萊塢相當罕見，也顯得十分有風度，「他覺得有必要親自打電話，他不想讓經紀人來回覆我，他是個正直的人。我完全尊重他，也希望未來有機會合作。」最後，卡麥隆再度用輕鬆的語氣喊話，「所以他現在可以解套了，不用再耿耿於懷。麥特，沒事的，兄弟，你什麼都沒錯過！」

事實上，當年卡麥隆堅持啟用當時知名度不高的澳洲演員山姆沃辛頓（Sam Worthington）擔任男主角，曾承受不小壓力。如今《阿凡達》系列已成為影史票房傳奇，沃辛頓的演出也備受肯定。這段「戴蒙錯失天價片酬」的都市傳說，在導演親自說明後終於真相大白，也成了一則耐人尋味的好萊塢趣談。

《阿凡達：火與燼》現正熱映中。

