麥特戴蒙為《奧德賽》激瘦回高中體重！崩潰吐槽極端取景：「誰會想在這拍電影？」

1. 地獄特訓瘦回高中體重！麥特戴蒙驚呼：畢業後沒這麼輕過

2. 諾蘭對實景拍攝超執著，戴蒙崩潰：誰會在這種地方拍戲？

3. 麥特戴蒙飲控上癮？拍完《奧德賽》連啤酒都戒麩質！

【文／千尋少女】由金獎名導克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）執導、全球影迷引頸期判的史詩鉅作《奧德賽》（The Odyssey），即將於今年暑假重磅登場。飾演男主角的麥特戴蒙（Matt Damon）近日受訪時透露，為完美飾演希臘古戰士，他經歷了地獄般的特訓與嚴格飲食計劃，體重更降至高中時期的水準。此外，他也幽默地調侃諾蘭對拍攝環境的「極致追求」。

廣告 廣告

麥特戴蒙日前作客由NFL球星凱爾西兄弟（Jason & Travis Kelce）主持的Podcast節目《New Heights》，大方分享為戲減重的幕後秘辛。他表示，諾蘭對於「奧德修斯」這位古希臘戰士有著極其精確的想像，要求他必須呈現出一種「精實強健」的體態。

為達導演要求，戴蒙在醫師建議下全面戒除麩質，並配合高強度訓練，成效相當驚人，「我過去體重約在185至200磅（約84-90公斤）之間，但拍攝這部片時，全程維持在167磅（約75分斤），這是高中畢業後沒見過的數字！」這也與他過去曾為《爆料大師》刻意靠速食與黑啤酒增重30磅（約14公斤）的「幸福增肥」經歷，形成強烈對比。

(Photo by Arturo Holmes/WireImage)

戴蒙笑稱，這次的體驗讓他感覺像是備戰賽季的職業運動員：「你的每一天都圍繞著訓練和嚴格的飲食計畫運轉。」有趣的是，即便電影殺青，他似乎也愛上了這種飲食方式，笑稱現在連喝啤酒都只選無麩質的，「雖然太久沒碰麩質，我已經分不出好不好喝了，但這總是個好兆頭。」

《奧德賽》劇照

除了肉體上的考驗，《奧德賽》的拍攝過程本身就是一場名符其實的苦旅。在訪談中，他忍不住對本片的實景拍攝進行了幽默的「吐槽」。諾蘭為追求極致的視覺壯闊感，帶領劇組深入希臘、冰島與摩洛哥等地的險峻地貌取景。

《奧德賽》劇照

回憶起拍攝當下，戴蒙說道：「當我們抵達某些拍攝地時，我真的忍不住大笑出來，心想：『哪有人會在這種地方拍戲啦！』但他（諾蘭）當然會，這太像他的作風了。」儘管環境嚴苛，他仍盛讚劇組執行力驚人，不僅天天達標，甚至提前殺青，成為他一次超棒的體驗！

《奧德賽》預計7月17日在台上映

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！