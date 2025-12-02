麥玉珍再發文選中市長！江和樹：選議員會上

▲麥玉珍在新住民族群有一定口碑，江和樹認為憑她打下的基礎，若選區對了，「選議員她會上」。（圖／翻攝麥玉珍臉書，2025.12.02）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨立委麥玉珍爭取台中市長提名頻頻出招，今天再發文強調改革不能等，自己願意站出來是因為愛台中、感謝民眾黨，還不忘標註柯文哲與黃國昌。曾喊話「麥擱亂了」的台中市議員江和樹表示，麥玉珍雖常因「特殊發言」被媒體放大，但的確在新住民領域努力很深，只要有好的幕僚為她操作，加上選區對了，「選議員她會上」。

國民黨立委楊瓊瓔爭取台中市長選舉黨內提名，上周五正式宣布「我準備好了」，隔天與黨內對手江啟臣、市長盧秀燕在豐原同框，也在場的麥玉珍會後受訪時表示，「如果民眾黨有安排，有機會就爭取參選台中市長」，不僅外界譁然，也讓國民黨兩強之爭的討論瞬間降溫。雖然地方黨部稱沒適合人選、黨主席黃國昌表示沒聽說過，她仍連續在臉書發文表達參選意願，卻因標註卓榮泰與賴清德，卻笑「自己選哪一黨都搞不清楚」。

廣告 廣告

今（2）日麥玉珍再度發文，爭取黨提名她當台中的「麥麥市長」，並提出3點理由，包括改革不能等、一起把事做好互相成就、我愛這座城市，更感恩這個政黨。除了賴清德、卓榮泰，這次還標註了韓國瑜、柯文哲、黃國昌。

同黨的江和樹昨在政論節目酸麥玉珍「不是選菜市場的市長」，今（2）日他表示，麥玉珍面臨政治生命可能在明年2月終止，先是大動作喊選北屯，最近又喊選台中市長，動機可以理解，但相較於選台中市長，以她的知名度和聲量「選議員她會上」！

江和樹說，麥玉珍是新住民，經常因特殊言論與觀點被媒體放大甚至醜化。撇開這些失言風波，「麥玉珍真的有做事，尤其是爭取新住民權益，她建立很不錯的口碑」。他坦言麥玉珍在表達的部分真的很扣分，但台中是多元包容的城市，若有好的幕僚幫她操盤、多朝正向議題發展、找到對的選區，「她在台中是有實力當選的」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

麥麥市長！麥玉珍喊：爭取台中市長有何不可？我沒缺資格

獨／不是選台中市長！藍綠都聽說了 麥玉珍將戰這一區

影／要麥玉珍「麥安捏亂」！江和樹稱他和黃國昌更適合選台中市長