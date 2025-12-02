麥玉珍再發文「標記黃國昌」！ 爭取選台中市長3點心得曝光

麥玉珍（左3）有意選台中市長，今發文標記黃國昌（中）。（鏡報李智為）

備戰2026縣市長選戰，民眾黨立委麥玉珍有意爭取台中市長提名，未料地方黨部卻稱沒適合人選。對此，麥玉珍連續2天發文表達意願，除喊參選不是資格問題外，今（2日）再以3點強調自己願意站出來，是因為愛台中、感謝民眾黨。

麥玉珍：我爭取台中市長 有何不可？

麥玉珍有意選台中市長，但黨內似乎不看好，同黨台中市議員江和樹更要她別亂了，這讓她昨有感而發，直言「麥玉珍要爭取參選台中市市長，為何不可？」。

「參選，不是資格問題，是格局與態度。」麥玉珍如此說道，並細數自己一路走來的路，認為不應該因為「誰還沒講好」「誰還沒溝通」就自動放棄城市未來，民眾黨不是還沒上場就舉白旗的政黨。

麥玉珍再喊話 不忘標註柯文哲黃國昌

麥玉珍今日再發文，列出3點強調，「有機會我就勇敢爭取，因為改革不能等、也不能靠喊口號。」「團結不是說別人，而是大家一起把事做好、互相成就。」「我願意站出來，是因為我愛這座城市，更感恩這個政黨。」，傳遞自己看法。

值得一提的是，昨日麥玉珍發文中，標記對象卻是卓榮泰、賴清德，遭酸說是不是搞錯對象，而今日發文中，雖仍有賴、卓2人，但新增了柯文哲、黃國昌及韓國瑜。

