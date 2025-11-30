麥玉珍參戰台中市長？黃國昌稱「我現在才聽到」：會審慎評估

民眾黨主席黃國昌。 圖：民眾黨 / 提供

佈局2026九合一選舉，在台中市長方面，國民黨立委楊瓊瓔日前表態參加黨內初選，立法院副院長江啟臣也有意角逐，而民進黨則拍板由立委何欣純出戰。民眾黨立委麥玉珍昨受訪也表態，有機會就爭取參選台中市長。民眾黨主席黃國昌今（30日）受訪稱，昨天麥所講的事，「我也是現在才聽到」，民眾黨內部會審慎加以評估。

麥玉珍昨出席台中市政府在豐原太平洋百貨舉辦的活動，接受媒體訪問時，被問到是否有意挑戰台中市長選舉，她表示，有機會的話，就爭取參選台中市長，看黨的安排。

黃國昌今天上午出席新北市新店區「民眾加菜啦！」活動，會前接受媒體聯訪，被問到麥玉珍表態有機會爭取參選台中市長一事，是否可能在台中市長選舉討論「藍白合」，黃國昌回應，對於任何縣市長的提名、徵召，黨中央都會用最謹慎的態度。

黃國昌指出，昨天麥委員剛剛講的事情，「我也是現在才聽到」，不過，民眾黨內部都會審慎來加以評估。

媒體又問，民進黨內評估黃國昌選新北市長的機率不高，最後還是會變成藍綠對決，黃國昌直言，民眾黨縣市長的提名徵召作業，應該輪不到民進黨來說三道四的吧？

黃國昌表示，民進黨大概不管是見縫插針、是挑撥離間，或是放各式各樣的話，其實講話不負責任，也不是一天兩天的事了，根本沒有什麼評論的必要。

被問到在新北選舉佈局上，有無可能在議員選區有「藍白合」空間，13區各提1人？黃國昌回應，現在在全國的各個選區，只要議員的席次達到一定的席次以上，「原則上一區就是會提一位。」

