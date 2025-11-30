麥玉珍參選台中市長？她曝如果「老三不能選」、揭開民眾黨「假藍白合」

記者李鴻典／台北報導

民眾黨立委麥玉珍昨日受訪時鬆口「若有機會將爭取參選台中市長，就看民眾黨的安排」。民眾黨主席黃國昌今（30）日受訪表示，「對於任何縣市長提名與徵召，黨中央會用最謹慎的態度，麥玉珍的事情我也是現在才聽到，但我們內部都會加以審慎評估。」政治評論員吳靜怡則說，黃國昌都可以選新北市市長，麥玉珍為什麼不能高喊選台中市市長？

麥玉珍鬆口「若有機會將爭取參選台中市長，就看民眾黨的安排」。（圖／翻攝畫面）

吳靜怡表示，今天一早，民眾黨台中市黨部急急忙忙跳出來彷彿要滅火，短短一句話「台中市長人選，民眾黨沒有比較合適的人選。」就把新住民立委麥玉珍「表態參選」的權利直接封住，同時，也徹底讓民眾黨的雙重標準攤在陽光下，民眾黨似乎只有國王的人馬才能表態參選？階級文化的醜陋完全現形！

吳靜怡說，麥玉珍跟黃國昌都是實力均等的老三，「火龍果神偷的聲量至少比薯條哥高，提名麥玉珍有何不可？」

吳靜怡進一步表示，在新北市，黃國昌對上李四川、劉和然，永遠民調認證都第三；在台中市，麥玉珍若對上江啟臣、楊瓊瓔，也可能是第三；在宜蘭，陳琬惠若對上議長張勝德、吳宗憲也可能落居第三。

吳靜怡提到，如果「老三不能選」，民眾黨應該先把新北市、宜蘭縣的所有藍白合布局全部撤掉；想當初，黃珊珊、柯文哲如果沒有求真民調，參選時也是老三！

麥玉珍反而揭開了民眾黨企圖用「假藍白合」搞搞聲量，甚至又要跟小草募募款，沒有一個地方是要選真的。「黃國昌，你老三憑什麼可以一直喊選新北，麥玉珍連喊個選台中都不行？回答我！」

