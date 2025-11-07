麥玉珍又為《新住民基本法》槓政院 卓榮泰曝進度...

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

立法院今（7）日上午召開國是論壇，預計稍後將表決NCC（通傳會）4名被提名人同意案，但藍白黨團稍早已表態將全面封殺。而白委麥玉珍在國是論壇時，再度為了《新住民基本法》施行日期開槓行政院，稱已四度呼籲該法應上路。不過，行政院長卓榮泰早就回應，草案已在10月送至政院，正在與各部會會商中，一旦有具體進度就會向前走。





麥玉珍表示，今日是她第4次替百萬名新住民與家庭發聲，請問卓院長，《新住民基本法》到底什麼時候要公告施行日期？因為您在總質詢時曾親口說過，「施行日期是政院決定，既然知道是行政院的責任，為什麼還不動？總統賴清德去年8月就已公布，結果政院卻一拖再拖，讓地方不知道該怎麼依法行政，這不只是怠惰，更是藐視國家制度、無法無天的行為」。

她強調，新住民等的不是「研議中」的敷衍，而是一個願意負責、敢行動的政府；他們不是要特權，是要公平的機會，他們在台灣努力工作、納稅、養家、照顧長輩，為社會付出和大家一樣多，卻得不到同樣的尊重。政府口口聲聲說台灣多元友善、自由民主，但卻對新住民的權利能拖則拖。這樣的態度，只會讓新住民失望，也讓人民對政府心寒。

麥玉珍說，她會繼續提醒、發聲，直到《新住民基本法》真正上路的那一天。這不只是新住民的事，而是關於公平、尊重與信任的未來，更是找回自由民主的精神。行政院該做的事，請不要再拖了！

她最後重申，自己說的是《新住民基本法》，不是《新住民發展署組織法》，請卓院長、內政部長劉世芳不要搞錯、偷換概念喔！

對此，卓榮泰本月4日早已在接受麥玉珍質詢時回應，相關配套法律草案已在今年10月送至行政院，正由人事總處與各部會機關會商，一旦有具體進度就會往前走，「最新的進度，我已報告3次，或許委員沒辦法理解」。





