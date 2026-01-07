麥玉珍又質詢錯了！狂問內政部社維法 遭打臉：今天審查國安法

即時中心／潘柏廷報導

行政院院會先前通過《國家安全法》部分條文修正草案，針對鼓吹戰爭言論者將祭出行政裁罰，若犯法將重罰100萬，而立法院內政委員會今（7）日上午審查該案，並邀請內政部次長馬士元等人備詢；只是，民眾黨立委麥玉珍上台卻不斷針對《社維法》質詢，馬士元則提醒這次審查的是《國安法》。

麥玉珍今日上午出席立法院內政委員會審查「國家安全法修正草案」；但麥玉珍卻在一開始就談《社維法》修法，其中談到當初立法院外的大馬路上，有人設置同黨主席黃國昌的靈堂，若按照《社維法》修法草案是否符合公共場合不當言論，或激發社會對立，足以影響公共秩序的構成要件？若符合為何至今都還沒有處理？

對此，馬士元指出，這種行為是公然侮辱罪，如果地點在立法院外面，黃國昌就要和中正一分局提告，而台北市政府警察局就會處理；馬士元舉例，若有人在網路針對他個人要求「去死｣，也是要去提告才會處理，但如果自己覺得無所謂就不會提告，只是如果有人針對喊搭乘台北捷運的人「都去死」，那就涉犯恐嚇公眾罪。

同時馬士元也提醒，今天麥玉珍提出的內容與這次修法沒關係，因為這次審查的是《國安法》，而麥玉珍談的一部分是《社維法》、一部分是《刑法》有的內容，而《國安法》並沒有包含這一塊。









