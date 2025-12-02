麥玉珍台中「選到底」？突發3聲明「還標記黃國昌」

政治中心／徐詩詠報導

距離2026年地方選舉剩下不到1年時間，雖然藍白合議題在「鄭黃會」後正式檯面化，不過國民黨、民眾黨似乎仍各自有盤算。在台中方面，國民黨除了立法院副院長江啟臣被視為接棒人選外，現任藍委楊瓊瓔也高調宣布參選，引發黨內譁然。此外，在民眾黨部分，現任白委麥玉珍也積極表態要參選台中市長，稍早更再度發文提3點聲明，並標記自家主席黃國昌。





國民黨除了江啟臣被視為接棒盧秀燕人選外，藍委楊瓊瓔也宣布將投入中市長選舉。（圖／民視新聞資料照）

麥玉珍今（2）日稍早在臉書撰文，針對自己過去拋出參選台中市長議題，強調感謝所有關心她的人。不管是支持還是反對，都有其道理，自己都接受也認真思考。她進一步寫下3點聲明，強調：「1. 有機會我就勇敢爭取，因為改革不能等、也不能靠喊口號；2. 團結不是說別人，而是大家一起把事做好、互相成就；3. 我願意站出來，是因為我愛這座城市，更感恩這個政黨。」

麥玉珍持續發文強調參選意願，更強調自己愛台中「這城市」。（圖／民視新聞資料照）

麥玉珍還在下方標註黃國昌，似乎為了展現自己強烈的參選決心。但她也標記包括總統賴清德、行政院長卓榮泰與立法院長韓國瑜等人，讓不少網友看得一頭霧水，多數人留言：「支持您脫黨參選，能看出您的實力」、「所以你有沒有要出來選，甘賴清德跟卓榮泰什麼事？」「參政是每個國民的權利，有沒有資格不是每個吃瓜群眾說的算」「請問幕僚為什麼文章下方都要標記其他政治人物」。

麥玉珍在貼文中還標記黨主席黃國昌。（圖／民視新聞資料照）











