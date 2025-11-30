麥玉珍喊爭取參選台中市長 江和樹喊：麥安捏亂啦！我們要贏的

江和樹。資料照



民眾黨立委麥玉珍昨（111/2）受訪說，有機會就爭取參選台中市長，就看黨中央安排。台中市議員、民眾黨中央委員江和樹今（11/30）回應，「麥安捏亂啦（別這樣亂）」，這個時候不要開玩笑，「我們要出來是要贏的」。

江和樹指出，麥玉珍講話比較「促咪」（有趣），記得2024的一場教訓，藍白沒有合作，就讓民進黨穩當選，「麥安捏亂啦」，如果人家問他，覺得民眾黨誰來選台中市長比較適合，第一個人選就是黃國昌，不然就是創黨主席柯文哲，「我們要出來是要贏的，我們要贏的。」

江和樹說，自己是議員，也希望說要有母雞，但是如果沒有的話，不要忘記，2024藍白合的示範區就在台中，「麥安捏啦」，2026是一個關鍵，才有2028，我們最終的目標是什麼？2028下架民進黨、政黨輪替，這才是共同的目標。

江和樹強調，這個時候不要開玩笑，也祝福麥玉珍，「有好的想法是很好，但是要確實，如果真的要選市長要加油啦，沒那麼簡單啦。」

