麥玉珍喊選台中市！白營主委為這事等她5天

▲民眾黨台中市黨部主委陳清龍表示，麥玉珍至今未向黨部表達參選意願。（圖／記者顏幸如攝，2025.12.03）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨立委麥玉珍上月29日表態「有機會就爭取選台中市長」，但機會明明就在那兒，進度始終停留在嘴砲階段。市黨部主委陳清龍表示，麥玉珍要選市長只對媒體說、在臉書表態，市黨部等了5天，等不到她依黨內程序表達參選意願，因此地方維持既有態度，向中央黨部表示「台中市沒有參選市長的合適人選」。

麥玉珍上週六參加台中購物節活動後受訪，被問及是否要參選台中市長？她表示有機會就爭取，同黨市議員江和樹開酸「這不是選菜市場市長耶」！之後她連續2天在臉書發文，並說一座城市的未來，不該因「誰還沒講好」、「誰還沒溝通」就自動放棄，網友則反串留言「全力支持麥麥市長」。

民眾黨台中市議員陳清龍身兼市黨部主委，同時是中央黨部選決會7人小組成員，今（3）日他受訪時表示，下屆縣市長採徵召而非提名，黨內規定任何黨員想參選，都應先向黨部表達意願，從麥玉珍對外表態至今已經5天，市黨部一直等不到她來「溝通」。

陳清龍說，由於麥玉珍一直沒動作，昨天他出席黨內選決會會議，已再度向中央表達，市黨部評估「台中市沒有參選市長的合適人選」。由於市黨部層級只是蒐集資訊，徵召作業最後由黨中央進行決策，麥玉珍若真有參選意願，可自行接洽中央黨部，一切交由黨中央決定。

