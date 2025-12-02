麥玉珍堅持參戰台中市長選舉！江和樹再酸：不是選菜市場的市長欸！

民眾黨台中市議員江和樹。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞] 民眾黨立委麥玉珍表態要爭取選台中市長，但戰力備受質疑，黨主席黃國昌更是稱先前都沒聽過她要選的消息，會審慎評估。麥玉珍昨日發文怒問，她沒有缺資格，要爭取選台中市長為何不可？讓率先反對她參選的民眾黨台中市議員江和樹直呼，「不是菜市場的市長欸」。

對於麥玉珍表態要參選台中市長，民眾黨台中市黨部主委陳清龍說，已跟黨中央提出沒有合適人選。黃國昌被問到此事時也保守回應，對於任何縣市長提名與徵召，黨中央會用最謹慎的態度，自己也是現在才聽到，內部都會審慎評估；江和樹更是直言要麥玉珍「不要亂了」。

但麥玉珍堅持參選台中市長，昨更發文反問為何自己沒資格？江和樹週一在政論節目《頭家來開講》時又強調，「我一定是全力反對，因為這不能開玩笑，我們的主委就已經說我們沒有適合的人選，妳這個時候又說妳要選，妳怎麼不早點講？不早點在地方扎根？阿真的要選也不是不行，不是黃國昌就是柯文哲，不然來個黃珊珊也好，至少不會被其他人笑。」

前立委陳柏惟則與江和樹打賭，若民眾黨提名麥玉珍，他就捐出5萬元，調侃樂見第三勢力有母雞出來帶小雞；江和樹吐槽，母雞要是對的人，「這不是在選菜市場的市長欸！」

