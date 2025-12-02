麥玉珍堅持想選台中市長！江和樹酸「別開玩笑」：不是選菜市場市長

針對麥玉珍堅持要選台中市長，民眾黨台中市議員江和樹上節目時忍不住要她別開玩笑，「不是選菜市場的市長耶」。（資料照片）

民眾黨立委麥玉珍先前無預警表態要爭取選台中市長，引發輿論關注，黨主席黃國昌日前更稱沒聽過她要選的消息，並強調會審慎評估。麥玉珍昨又發文標註黃國昌質疑，自己沒有缺資格，她要爭取選台中市長為何不可？對此，民眾黨台中市議員江和樹上節目時也忍不住要麥玉珍別開玩笑，「不是選菜市場的市長耶」。

江和樹昨天上政論節目時，談到麥玉珍堅持參選台中市長一事，他強調明年是「藍白合」的關鍵，若民眾黨要出來選就是要贏，因此這件事不能開玩笑，選市長沒有這麼簡單，並要麥玉珍，「別鬧了」。

江和樹說，若要參選台中市長，民眾黨的第一人選是黃國昌或是柯文哲，若麥玉珍要參選自己一定全力反對，且之前台中市黨部主委就已對外說沒有合適人選，麥玉珍現在又跳出來說要選，「妳怎麼不早點講？不早點在地方扎根？不是菜市場市長耶，是台中市的市長！」

麥玉珍則在臉書發文說，參不參選、會不會當選，那是下一個階段的事，但一座城市的未來，不應該因為「誰還沒講好」、「誰還沒溝通」就自動放棄，民眾黨不是還沒上場就舉白旗的政黨，她也不是遇到壓力就退縮的人。

麥玉珍強調，自己沒有缺資格，機會是自己努力爭取的。在民主社會，沒有「當然不行」這種事。台中，是多元、有力量、有故事的城市；她不是來要位置，而是來奉獻、解決問題、提升城市價值的。



