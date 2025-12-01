麥玉珍怒喊為何不可選台中竟「標記賴清德」 吳靜怡：是黃國昌不讓妳選

記者陳思妤／台北報導

民眾黨立委麥玉珍表態要爭取選台中市長，讓同黨的台中市議員江和樹直呼，「不要亂了」；民眾黨主席黃國昌則稱，「現在才聽到」。對此，麥玉珍今（1）日發文怒問，她要爭取選台中市長為何不可？她認為自己沒有缺資格，她是來奉獻、解決問題，還在文末標記了總統賴清德、行政院長卓榮泰。這讓政治評論員吳靜怡傻眼，直呼「標記賴清德幹嘛？不讓妳出來選的應該是黃國昌」。

麥玉珍表態要參選台中市長後，江和樹直呼，「不要亂了」。民眾黨台中市黨部主委陳清龍還說，已跟黨中央提出沒有合適人選。而黃國昌昨天則說，「對於任何縣市長提名與徵召，黨中央會用最謹慎的態度，麥玉珍的事情我也是現在才聽到，但我們內部都會加以審慎評估」。

廣告 廣告

對此，麥玉珍今天在社群平台發文說，人有心、就有力，參選，不是資格問題，是格局與態度。最近看到一些新聞、評論，她想很坦白說一句，麥玉珍要爭取參選台中市市長，為何不可？

麥玉珍說，自己沒有缺資格，她不是來要位置，而是來奉獻、解決問題、提升城市價值的。她願意站出來，是因為台中值得更好的未來更公平、更溫暖、更有國際競爭力。她願意讓自己的努力，成為更多人前進的力量；也願意用她的故事，陪台中一起走向更大的舞台。麥玉珍還在文末hashtag卓榮泰、賴清德、台中市市長。

吳靜怡則發文大酸，「台中唯一支持麥玉珍！」但她也忍不住發問，「可是妳標記賴清德幹嘛？不讓妳出來選的應該是黃國昌啊啊啊啊！」

麥玉珍發問怒問她為何不可選台中，竟標記賴清德（圖／翻攝自麥玉珍臉書）

更多三立新聞網報導

麥玉珍表態參選台中市長 何欣純：台中市民想知道能提出什麼政見、牛肉

「我沒有缺資格！」麥玉珍怒問：我要選台中市長為何不可？

江啟臣未表態參選就出現輾壓民調 何欣純稱「怪怪的」：似乎有操作之嫌

麥玉珍有意參選台中市長！鄭麗文喊「尊重制度」：替在野提名最適合人選

