即時中心／潘柏廷報導

民眾黨不分區立委麥玉珍，近日表態爭取提名參選2026年台中市長選舉，慘遭台中市黨部打臉並無合適人選；但民眾黨今（2）日宣布已召開選舉決策委員會，正式通過徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選2026年宜蘭縣長。由於陳琬惠向來被視作白營黨魁黃國昌人馬，因此，民眾黨前中央委員、政治評論員張益贍在臉書大酸，「不是你加入民眾黨就能選，還要看你是不是黃國昌的人！」。

民眾黨2026年相關地方選舉這幾天議題不斷，首先，麥玉珍因表態想選台中市長，但台中市黨部的回應卻是「已回報黨中央無合適人選」，不過麥玉珍今日仍在臉書喊話「有機會我就勇敢爭取」。

再者，民眾黨前發言人李有宜、創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉日前宣布退黨，外界認為與黃國昌四大金釵之一、三蘆區主任周曉芸想要參選三蘆市議員、刻意冷處理2024年立委選後就表態要參選當地民代的李有宜有關；朱蕙蓉更在臉書直嗆黃國昌「真的是把射後不理渣男心態發揮到最巔峰，無人能及」。今日則是黃國昌人馬陳琬惠被民眾黨宣布，已召開選舉決策委員會，正式通過徵召對方參選2026年宜蘭縣長。

對此，張益贍在臉書開酸，柯文哲人馬的麥玉珍想選台中市沒人理會，而黃國昌人馬的陳琬惠明天宣布參選宜蘭縣長，「不是你加入民眾黨就能選，還要看你是不是黃國昌的人！」。





原文出處：快新聞／麥玉珍情何以堪！她被徵召選宜蘭縣長 遭酸要看是不是黃國昌人馬

