麥玉珍想參選台中市長？ 民眾黨市黨部主委：未接獲訊息

麥玉珍想參選台中市長？民眾黨市黨部主委陳清龍說，未接獲訊息。（圖：寇世菁攝）

台灣民眾黨籍立委麥玉珍日前表態爭取參選台中市長，對此，民眾黨台中市黨部主委陳清龍今天（3日）表示，等了5天，麥玉珍並未向市黨部表達參選意願，因此，他已向中央黨部表示，台中市沒有參選市長的適合人選。

媒體報導，麥玉珍29日針對媒體詢問，是否參選2026年台中市長，鬆口表態：有機會就爭取參選台中市長，就看民眾黨的安排，希望在不同領域為大眾服務，地方議論紛紛。陳清龍今天在議會受訪表示，下屆縣市長選舉，採徵召方式，依照黨內規定，任何黨員想參選，應先向黨部表達意願，麥玉珍從11月29日對外表態後，至今市黨部並未接獲她告知要參選台中市長的意願。

陳清龍說，昨天出席黨內選決會會議，已再度向中央表達，市黨部評估台中市沒有參選市長的合適人選。至於，徵召作業則由黨中央進行決策，麥玉珍若真有參選意願，也可自行接洽中央黨部。

下屆台中市長選舉，民進黨已確定由立委何欣純代表出征，國民黨部分，外界看好立法院副院長江啟臣接棒，立委楊瓊瓔也表態參選，對此，國民黨台中市黨部主委蘇柏興說，將先進行協調。（寇世菁報導）