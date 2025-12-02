即時中心／潘柏廷報導

民眾黨發言人李有宜和創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉，日前皆在臉書宣布退黨，外傳是不滿黨主席黃國昌，在布局三蘆區主任周曉芸參選三蘆市議員，更冷處理李有宜有關；如今，同黨立委麥玉珍表態想選台中市長，卻遭到黨內嘲諷，不禁讓朱蕙蓉今（2）日晚間也替麥玉珍抱屈，也想起前立委蔡壁如當初依照制度、規章資格要報名參與競選黨主席的時候，民眾黨上上下下裡裡外外又是怎樣羞辱對方。

針對麥玉珍表態要去選中部的議員或是台中市長的第一時間，朱蕙蓉今日在臉書表示，老實說自己還真的沒有意見，只要，麥玉珍的底氣夠、有黨的提名、可以面對任何挑戰、有把握能選贏，「Why not！」。

話鋒一轉，朱蕙蓉指出，結果，鋪天蓋地而來自麥玉珍自己黨的上下裡外揶揄嘲弄，以及直到事後麥玉珍對整件風波發出不平之鳴；她不禁想起蔡壁如當初依照制度、規章資格要報名參與競選黨主席的時候，那個黨上上下下裡裡外外又是怎樣羞辱蔡壁如的？

「特別是結果出爐後，整個黨對參選人的態度，真的教人頭搖到快斷了」，朱蕙蓉感嘆說，真的，很多事，日久見人心，如果沒有蔡壁如當初以身入局參選過2025年黨主席選舉的勇敢與格局，恐怕民眾黨永遠不會有首次真正公開透明黨內選舉機制吧？｢雖然我對於那次的網路投票選舉後台機制還是頗多疑問」。





原文出處：快新聞／麥玉珍想選台中市長遭嘲諷 朱蕙蓉：想起蔡壁如選黨主席的時候

