麥玉珍想選台中市長 何欣純：不管三腳督或一對一，我都按自己的節奏走

記者盧素梅／台北報導

民進黨立委何欣純。（圖／翻攝畫面）

國民黨目前在台中市已有資深藍委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣表態參選，而民眾黨立委麥玉珍昨天表示，若有機會願爭取代表黨參選下屆台中市長，對此，已獲民進黨提名的候選人何欣純今（30）日表示，每個想要為台中市民服務的人才，我們都歡迎。至於如何看待藍白合？這可能還有待觀察，因為國民黨本身現在也還沒有產生自己的候選人，現在民眾黨又有麥玉珍喊聲要爭取，就靜待藍白最後的結果。

楊瓊瓔昨天宣布投入黨內2026年的台中市長初選，將與江啟臣競逐黨內提名，此外，民眾黨立委麥玉珍昨天也宣布，若有機會願爭取代表黨參選下屆台中市長，恐將與楊瓊瓔、江啟臣正面對決，

廣告 廣告

對此，何欣純上午出席活動受訪時表示，不管是三腳督還是一對一，她都會做好萬全的準備，按照自己的節奏，好好地說大台中未來的願景，以及台中的市政未來，要如何地推動，如何帶給市民一個欣欣向榮的大台中。她強調，「我會繼續按照自己的節奏繼續走，讓更多的台中市民認識我，讓多市民肯定我，願意投票給我，我有信心我一定會贏」。

媒體詢問，麥玉珍表態要參選，但民眾黨還沒表示要推她？何欣純表示，每個想要為台中市民服務的人才，我們都歡迎，麥玉珍現在是民眾黨不分區的立委，有新住民的身分，台中也有很多的新住民，民主社會每個人都有參選的自由，只要她有心願意服務，至於民眾黨要不要提名麥珍，那是他們政黨內部的問題，她都給予祝福並正面看待。

至於如何看待藍白合？何欣純表示，這可能還有待觀察，因為國民黨本身現在也還沒有產生自己的候選人，現在民眾黨又有麥玉珍喊聲要爭取，她就靜待藍白最後的結果，對於政黨黨內的提名機制，她都尊重並祝福。

更多三立新聞網報導

2026台中選戰升溫！何欣純稱「強勁對手」 楊瓊瓔：我真的超感謝的

麥玉珍參選台中市長？她曝如果「老三不能選」、揭開民眾黨「假藍白合」

【2026綠點將1】準備充分！首度角逐台中市長 何欣純盼解決「兩問題」

快訊／清晨買早餐遇劫！中年男騎車失控自撞路樹「頭破血流」命危送醫

