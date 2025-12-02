麥玉珍想選台中市長 同黨的他全力反對：這不是菜市場市長

民眾黨立委麥玉珍日前表態，有機會就爭取參選台中市長，引發外界熱議。對此，同黨台中市議員江和樹直言，自己一定會全力反對麥玉珍參選台中市長，因為這不能開玩笑，「不是菜市場的市長，是台中市的市長耶」。

針對麥玉珍表示「有機會就爭取參選台中市長」，民眾黨台中市黨部主委、台中市議員陳清龍11月30日表示，截至29日給黨中央訊息，為台中市暫無合適台中市長候選人，不過卸任立委有為民眾黨開疆闢土責任，如果黨中央有考量，地方黨部當然一定會配合。

江和樹昨（1）日在政論節目《頭家來開講》表示，民眾黨不會提名麥玉珍，「要怎麼提名」，如果要參選市長，當初擔任立委時就要扎根、宣布，現在沒機會參選議員，結果要選市長？「不是菜市場的市長，是台中市的市長耶」。他直言，麥玉珍不是沒有表現，但怎麼沒先跟黨中央先講好，或是跟地方打聲招呼？

江和樹認為，若炒聲量是為了選議員，自己會鼓勵麥玉珍去台中市潭雅神選區參選，因為當地剛好有個缺額、新住民在這些地區的比例比較高，民眾黨內也希望麥去參選，「黨能夠徵召，選了也有機會選上」。江和樹也強調，只要是台中市民就能選市長，但自己一定全力反對麥玉珍參選，因為這不能開玩笑，民眾黨台中市黨部主委已經說了，民眾黨沒有適合人選，麥玉珍此時說要選，她怎麼不早點說？

