麥玉珍想選台中市長 江和樹酸「麥阿捏亂」：要也是黃國昌或柯文哲

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

白委麥玉珍昨（29）日表態，若有機會願爭取代表黨參選下屆台中市長，形同恐與資深藍委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣正面對決，也讓台中藍白合的討論浮上檯面。不過，身兼民眾黨台中市黨部主委的市議員陳清龍強調，白營在台中並無合適人選。對此，對此，民眾黨台中市議員江和樹今（30）日表示，「麥阿捏亂啦齁」，要選的話也是黨主席黃國昌或創黨主席柯文哲下來選，在這個時候「毋通」開玩笑。





江和樹指出，麥玉珍委員講話都比較有趣啦，但請記得2024年的一場教訓，藍白沒合作就讓民進黨「穩凍蒜」啦，「麥阿捏亂啦齁」；他認為，比較適合代表民眾黨參選台中市長的人選，第一就是黃國昌，第二則是柯文哲，因為出來選就是要贏的。

他不諱言，自己身為台中市議員，當然是希望民眾黨在台中能有「母雞」帶領，但如果沒有的話，也請不要忘記，2024年選舉藍白合的示範區就在台中（中一選區蔡壁如），「麥阿捏啦」。

最後，江和樹強調，2026是一個關鍵，有2026才有2028，藍白最終的目標是2028下架民進黨，政黨輪替才是彼此共同的目標，在這個時候「毋通」開玩笑啦齁，也祝福麥玉珍有好的好想法是很好，但是要確實，如果真的要選市長要加油，沒這麼簡單。





