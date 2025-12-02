麥玉珍想選台中市長 江和樹「全力反對」：這不是菜市場的市長誒

民眾黨立委麥玉珍（右圖）表態想選台中市長，同黨江和樹全力反對。（翻攝自臉書）

民眾黨立委麥玉珍近日表態「有機會就爭取參選台中市長」，還反問：「為何不可？」台中市黨部卻稱已提報沒合適人選。同黨的台中市議員江和樹則說，一定全力反對麥參選：「這不能開玩笑，我們黨不會給她提名，要怎麼提名？要選當初當立委時就要扎根，這不是菜市場的市長，是台中市的市長誒。」

麥玉珍是台灣歷史上第三位新住民立委、首位越南華人立委，不過之前質詢頻頻爆出爭議；她昨在臉書發文表示，強調參選不是資格的問題，是格局和態度，「麥玉珍要爭取參選台中市市長，為何不可？」認為不應該因為「誰還沒講好」、「誰還沒溝通」就自動放棄。

同黨的台中市議員江和樹日前就喊話，要麥玉珍這時候不要開玩笑，有想法很好但要確實，選市長沒有那麼簡單，今天又在《頭家來開講》直言：「我們黨不會給她提名，要怎麼提名？要選當初當立委時就要扎根、宣布，現在議員沒機會去選市長，這不是菜市場的市長，是台中市的市長。」 民眾黨台中市黨部主委陳清龍則說，已向黨中央提報，民眾黨在台中是沒有比較適合的人選，麥玉珍的意願由黨中央來考量；黨主席黃國昌11月30日受訪則說：「我現在才聽到這件事。」沒有多作說明。





