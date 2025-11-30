麥玉珍想選台中市長？白營台中市黨部：黨中央決定

白委麥玉珍（中）29日宣布有機會也要爭取台中市長之位。對此，民眾黨台中市黨部主委、台中市議員陳清龍30日表示，截至昨日給黨中央訊息，為台中市暫無合適台中市長候選人，不過卸任立委有為民眾黨開疆闢土責任，如果黨中央有考量，地方黨部當然一定會配合。(中時資料照片)

藍綠爭取台中市長寶座人員浮現，白委麥玉珍29日也來參一咖，並表示有機會也要爭取台中市長之位。對此，民眾黨台中市黨部主委、台中市議員陳清龍30日表示，截至昨日給黨中央訊息，為台中市暫無合適台中市長候選人，不過卸任立委有為民眾黨開疆闢土責任，如果黨中央有考量，地方黨部當然一定會配合。

陳清龍說，截至昨日台中市地方黨部給黨中央訊息，為台中市暫無合適台中市長候選人可以提報給黨中央 ，也說明依照黨內選決會決定，地方黨部是針對議員及里長，關於市長候選人部分則黨中央安排、市黨部配合，至於麥玉珍是否為人選之一，就由黨中央決定，強調直轄市長候選人由黨中央來協調、安排、決定。

至於地方有無其他黨員有意爭取台中市長參選人，陳清龍表示，要競爭台中市長候選人，也必須有相當資歷與條件，截至目前台中地方黨員同志並沒有人表態或是透露有意參選台中市長，所以已有明確傳遞給黨中央，黨中央有合適人選，要採徵招、空降，或是像麥玉珍下任後，本來就有為民眾黨開疆闢土、紮根基層的責任，如果黨中央有考量，地方黨部當然一定會配合。

