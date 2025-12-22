麥玉珍憂北捷事件社安網亮紅燈 衛福部允諾將研議「社會孤立」納入 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

捷運台北車站、中山商圈19日發生隨機傷人與縱火事件，包括嫌犯張文在內，共造成4死11傷。立法院內政委員會今（22）日臨時變更議程召開專報會議，立委麥玉珍表示，這不只是個案，而是對現行治安與應變機制的警示，政府應落實「預防大於治療」原則。衛福部次長呂建德回應，將於3個月內研議是否把「社會孤立」納入社會安全網。

麥玉珍指出，犯嫌頭戴防毒面罩、穿著防刺背心，還拖著一籃煙霧彈，這樣高度異常的裝扮走進捷運站，卻沒有被發現或盤查；該犯嫌接連在台北車站與中山商圈犯案，過程中，因為通報零散、警力分流，無法即時掌握行蹤並阻止傷亡擴大。她認為，這不只是個案，而是對現行治安與應變機制的警示。

麥玉珍表示，捷運站雖然提高「見警率」，但兇嫌是模仿2014年的北捷隨機殺人案，相關風險警政署是否該納入日常例行勤務？另外，她質疑，社會安全網推動多年、也升級到2.0，這名犯嫌過去不曾被列入關懷或列管，又該如何「補破網」？故要求警政署與衛福部，針對警力調度、危機處置、社會安全網與高風險個案通報機制，於1週內提出具體檢討與改善報告。

麥玉珍說，她絕對肯定基層員警的辛苦與付出，但警戒若只是一時，模仿犯就永遠有機可乘，民眾的生命安全仍暴露在風險之中。她並強調，預防不能只停留在口號，政府要把制度補好，社會也要理性守護，不謠傳、不亂猜、更不拿公共安全開玩笑。

警政署長張榮興表示，將會研究煙霧彈源頭管制、強化警力裝備與演練，並與相關部會協力，針對高風險、反社會人格個案提前預防

呂建德則回應，衛福部將研議未來社安網是否納入「社會孤立」相關指標，並預計在3個月內提出報告。

呂建德進一步說明，此案屬於高度突發、非典型事件，事前缺乏可辨識或可通報的前期訊號，使得現行制度難以提前介入。他表示，這類案件多涉及社會孤立或不願求助者，在犯前並未呈現典型通報指標，未來將釐清事件背後的風險因子，作為檢討與精進制度的重要依據。

照片來源：麥玉珍辦公室提供

