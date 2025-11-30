麥玉珍拋選台中市長 白營議員籲「麥」來亂：要選會贏的

白委麥玉珍（中）29日表態有機會也要爭取台中市長之位。對此，民眾黨台中市議員江和樹30日呼籲，「麥」出來亂，也直言心中台中市長人選，首選當然是民眾黨主席黃國昌，不然就是民眾黨前主席柯文哲。（温予菱攝）

藍綠爭取台中市長寶座人員浮現，白委麥玉珍29日也來參一咖，並表示有機會也要爭取台中市長之位。對此，民眾黨台中市議員江和樹30日呼籲，「麥」出來亂，人選就是要選會贏的，也直言心中台中市長人選，首選當然是民眾黨主席黃國昌，不然就是民眾黨前主席柯文哲。

楊瓊瓔前日拋出參加藍營台中市長初選後，昨日首度與台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣同台合體，引發眾人關注，期間麥玉珍也丟出震撼彈，對於媒體問及有無要再上一層樓，選攻台中市長寶座，她說，有機會也要爭取台中市長之位，強調一切依黨安排，能當選一定要爭取。

對此，江和樹今日笑稱，麥玉珍說話比較有趣，但要記得2024年的教訓，藍白沒有合作，就是讓民進黨穩當選，呼籲「麥」出來亂，另也直言如果人家問他覺得最適合參選台中市長的人選，首選當然是黃國昌，不然就是柯文哲，直言人選就是要選會贏的。

江和樹表示，地方議員當然也希望有母雞，但沒有的話，也不要忘記2024年藍白合的示範區就在台中市，也指出2026年是一個關鍵，接續還有2028年，強調最終目標是2028年下架民進黨，政黨輪替。

江和樹也向麥喊話，有好的想法是很好，但要確實，如果真的要選市長要加油，沒有這麼簡單。

