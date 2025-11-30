麥玉珍拋選台中市長 鄭麗文回應了

國民黨主席鄭麗文今赴台北市議會參加黨慶。（鄧博仁攝）

備戰2026地方大選，民眾黨主席黃國昌日前拋出2026年北市6席議員全壘打的目標，國民黨北市黨部主委、議會議長戴錫欽則提出要單獨過半，此外在縣市長方面，民眾黨立委麥玉珍稱「有機會就爭取參選台中市長」，外界都相當好奇明年藍白該如何合作。國民黨主席鄭麗文30日說，已通過縣市長的提名特別辦法，一切都會按照制度辦理，目前則還沒有開始觸及市議員的提名，戴錫欽今則強調，這次也以單獨過半為目標，「國民黨不會過度膨脹，也不會自我限縮。」

鄭麗文、戴錫欽今赴台北市議會參加黨慶，會前被媒體問及藍白合議題，她說藍白合作到目前為止氣氛都很好，沒有感覺到有任何負面的情緒，雙方也都非常有誠意，一切都是按部就班，在上周中常會也正式通過了國民黨的提名特別辦法，是針對縣市長的部分，目前也都還沒有開始觸及市議員的提名，她也強調國民黨當然要在台北市議會單獨過半，但這並不影響藍白合作。

此外，麥玉珍29日稱有機會就爭取參選台中市長，「在台中有可能需要藍白合作嗎？」，鄭麗文說，一切都會按照制度，她也相信國民黨或是民眾黨各有各黨內的提名程序跟辦法。另外，也有藍白的協調平台，所以這一切都如同她一直以來所宣示的，「我們一定是尊重制度，最大的目標就是替在野力量提名出最適合的人選，當然也為各個縣市提名出最強也是對市民福祉最重要的人選，這是我們一致的目標。」

戴錫欽則說，在鄭麗文與民眾黨主席黃國昌見過面後，藍白合的大框架已經非常非常的明確，當然選舉難免會有競爭，但至少不管在立法院過去藍白的合作或在接下來明年的地方選舉，他相信在市長的部分，當然非常希望民眾黨能夠支持蔣萬安連任，因為這3年來蔣非常認真。

在市議會部分，過去這段時間民眾黨團跟國民黨團也密切的合作，雖然不是百分之百所有的議題都立場都相同，但都有非常良性的溝通跟良好的合作，所以在明年的提名過程當中，希望國民黨跟民眾黨還有友黨的席次能夠極大化。

戴錫欽最後強調，在上次選舉，國民黨在61席中本來就過半，所以這次也會以單獨過半的目標來作為策略，「國民黨不會過度膨脹，也不會自我限縮。」

