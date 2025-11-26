麥玉珍指租屋族困黑市 質疑內政部租賃專法修正案沒下文 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

為確保租賃雙方權益，內政部提「租賃住宅市場發展及管理條例」部分條文修正草案，引發台灣住宅市場熱議。立委麥玉珍今（26）表示，租屋黑市讓任何租金管制都無法落地，呼籲市場透明、資訊公開、房東願意浮上檯面，改革才能真正開始。

麥玉珍指出，合理的租金管制能保障租屋族，但房東不登錄、不報稅、不公開資訊，政府訂再多限制，都只是寫在紙上的「理想」。且內政部今年9月宣布租賃專法修正草案已通過部務會報，還強調保障3年租期、限制續約漲幅、強化雙方保障，但2個月過去了，立法院完全沒看到送案版本，進度像蒸發一樣。

「是在比誰慢嗎？」麥玉珍說，民眾黨團早在113年10月25日就提出租賃專法修正版本，包括抑制租金上漲、建立「實價登錄系統」，讓租屋資訊真正透明，結果政府還在慢半拍，讓租屋族卻依舊在黑市裡「練耐心」。她擔憂，政府若持續「研議中」的話，那所謂的居住正義，恐怕永遠只能停留在口號上。

內政部政務次長董建宏回應，租賃條令修法，就是為了整個租屋市場透明化，現已明定定型化契約，市面上所有租屋都必須有定型化契約，明訂相關過程，該契約已經明確規範租賃雙方所有權利，內政部也會滾動式調整，增加許多權益的保障在契約書裡，在某種程度上，已經保證租賃雙方權益。

至於透明化，董建宏表示，內政部每年2次查訪就相當於透明化，無法實價登錄，是因為所有租屋的住宅狀況、地點、地段、房型還有裝修狀況不一，與買賣市場一次性交付狀況不同。

照片來源：麥玉珍辦公室提供

