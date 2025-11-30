麥玉珍有意參選台中市長！鄭麗文喊「尊重制度」：替在野提名最適合人選

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席鄭麗文出席台北黨慶受訪（圖／記者詹宜庭攝影）

國民黨立委楊瓊瓔前天表態競逐2026年台中市長，預料黨內初選時將強碰立法院副院長江啟臣；民進黨則推派立委何欣純參戰，至於民眾黨部分，不分區立委麥玉珍昨說，有機會就爭取參選。對此，國民黨主席鄭麗文今（30日）出席台北市黨慶活動時受訪表示，「我們一定是尊重制度，最大的目標就是替在野力量提名出最適合的人選，當然也為各個縣市提名出最強人選，這是我們一致的目標！」

麥玉珍昨在台中市府舉辦的活動上表示，她卸任後到台中，為台中努力。接著受訪被問到是否挑戰台中市長？麥玉珍回應，有機會就爭取，看黨的安排或怎麼樣，不同領域就不同的服務。

對此，鄭麗文表示，都會按照制度，相信國民黨或民眾黨，各有各黨內的提名程序與辦法，另外也有藍白的協調平台，「我們一定是尊重制度，最大的目標就是替在野力量提名出最適合的人選，當然也為各個縣市提名出最強人選，這是我們一致的目標！」而民眾黨主席黃國昌上午受訪則說，對於任何縣市長提名跟徵召，民眾黨中央都會用最謹慎態度，「昨天麥委員剛剛講的事情，我也是現在才聽到，不過我們內部都會審慎來加以評估」。

