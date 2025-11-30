麥玉珍有意角逐台中市長？ 地方黨部打臉：無合適人選

政治中心／王云宣、陳威余 台北台中報導

明年1月底適逢民眾黨內的兩年條款，民眾黨立委麥玉珍，也在卸任名單之一，她對於自己的下一步，似乎已有方向？她表態若有機會，就要爭取參選台中市長，此話一出，立刻遭民眾黨台中市黨部主委打臉，表示早已向中央提報"沒有合適人選"，就連自家黨主席黃國昌，都是聽媒體轉述才知道她想參選。





麥玉珍有意角逐台中市長？ 自家人打臉：無合適人選

民眾黨立委麥玉珍被問到是否想更上一層？ 她直言＂有機會就要爭取選台中市長＂（圖／民視新聞）

立委（民眾）麥玉珍：「（要不要更上一層？），（挑戰市長的位置）我們要看黨部。」

民眾黨立委麥玉珍，有意更上一層嗎？前一句說得保守，下一句語出驚人。

立委（民眾）麥玉珍：「有機會的話，我們也要來爭取啊，（爭取市長嗎？），對啊有機會就爭取啊對不對。」

其實麥玉珍要投入台中選戰，已非首次表態，一個多月前，傳出她想參選台中市議員，她當時笑稱「難道不能選台中市長嗎？」如今看來，不只是玩笑話而已。

立委（民）何欣純：「我都祝福，而且予以正面的肯定跟看待。」

台中市議員（民眾）江和樹：「藍白沒有合作，就讓民進黨穩當選了啦，別這樣亂啦。」

立委（國）楊瓊瓔：「（有沒有藍白合的可能？），我想呢我剛剛已經有報告了吼，也就是以台中市的建設，市民的福祉，我們除了要繼續增長之外，我們還要跟國際接軌。」





民眾黨主席黃國昌出席活動被問到麥玉珍表態選台中市長一事 他坦言現在才知道（圖／民視新聞）













不只黨內議員喊話別來亂，同樣有意參選的國民黨立委楊瓊瓔，被問到是否有藍白合可能？答非所問帶過。

麥玉珍興致勃勃，但爭議不少的他，要選市長恐怕很吃力，過去曾揭露自己將火龍果帶回越南的違法行徑，一下又在質詢時說同鄉姊妹在災區幫忙募檳榔，麥玉珍鬧出的笑話，還有質詢時將＂遷徙＂念成＂遷徒＂，甚至法案幾條也霧煞煞，兩年來頻頻登上媒體版面，現在說要選市長，地方黨部話說的很委婉。

聲源：民眾黨台中市黨部主委陳清龍：「我很明確地跟中央告知，我們在地方，沒有合適的台中市長候選人，可以提報給中央，除非黨中央有空降。」

民眾黨主席黃國昌：「我也是現在才聽到，不過我們內部，都會審慎的來加以評估。」

























國民黨立委楊瓊瓔表態角逐台中市長 周末勤跑行程但被問到是否藍白合她沒有正面回應（圖／民視新聞）









地方黨部無情打臉，表示經過評估沒有合適人選，如今看來，麥玉珍的台中市長夢，恐怕要碎了。

















原文出處：麥玉珍有意角逐台中市長？ 自家人打臉：無合適人選

