麥玉珍爆「有機會參選台中市長」白委：現在才聽到

民眾黨立委麥玉珍昨（29）日稱「有機會就爭取參選台中市長」，民眾黨主席黃國昌今日表示「講的事情我也是現在才聽到」，強調黨內對於任何縣市長提名徵召，內部都會審慎加以評估。

黃國昌今天到新北市新店區安康地區發高麗菜，受訪指出對於任何縣市長的提名徵召，黨中央都會用最謹慎的態度，講的事情我也是現在才聽到，內部都會審慎加以評估。

至於傳民進黨內部評估黃國昌參選新北市長機率不高，黃國昌認為民眾黨縣市長提名徵召作業輪不到民進黨說三道四，強調「民進黨不管是見縫插針、挑撥離間，放各式各樣的話，講話不負責任也不是一天兩天的事情了，根本沒有什麼評論的必要」。

另外針對新北市議員提名是否有藍白合作空間，是否13區都提名？黃國昌說，現在在全國各個選區，只要議員的席次達到一定席次以上，原則上一區就是會提一位。

