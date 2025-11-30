麥玉珍爭取參選台中市長 黃國昌：現在才聽到

民眾黨主席黃國昌說他現在才聽到麥玉珍爭取選台中市長。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕民眾黨立委麥玉珍昨天(29日)在台中市出席活動受訪時爆出「有機會就爭取參選台中市長，就看民眾黨的安排」，對此，民眾黨主席黃國昌今回應，他也是現在才聽到麥玉珍講的事，內部都會審慎地加以評估；對於台中市藍白合的可能性，黃國昌說，任何縣市長的提名跟徵召，民眾黨中央都會謹慎。

黃國昌今早到新北市新店區公館崙福德宮進行活動前接受媒體聯訪，對於台中市藍白合的可能性？他表示，對於任何縣市長的提名跟徵召，黨中央都會用最謹慎的態度，他說「昨天麥玉珍講的事情，我也是現在才聽到，不過我們內部都會審慎地加以評估。」

麥玉珍昨在台中參加「2025台中購物節月月抽百萬x豐原廟東復興商圈抽獎活動」會後受訪，針對是否有意參選台中市長的提問？她表示：「有機會就爭取參選台中市長，就看民眾黨的安排。」

