麥玉珍爭取台中市長提名 黃國昌稱「現在才知」：會審慎評估

民眾黨立委麥玉珍昨（11/29）受訪說，有機會就爭取參選台中市長，就看黨中央安排。民眾黨主席黃國昌今（11/30）表示，自己也是現在才知道。不過內部都會審慎的來加以評估。

麥玉珍將在明年2月1日卸任，昨被詢問是否更上一層樓，挑戰市長位置，麥玉珍指出，要看黨中央，有機會就爭取參選台中市長，看黨怎麼安排，不同的領域，就不同的服務。

黃國昌今上午出席「民眾加菜啦！」新店場活動，對於麥玉珍表態爭取台中市長，黃國昌回應，對於任何縣市長的提名跟徵召，黨中央都會用最謹慎的態度，昨天麥玉珍講的事情，自己也是現在才知道。不過內部都會審慎的來加以評估。

至於在新北，有沒有可能有議員有藍白合的空間？13區各提1人？黃國昌指出，現在在全國的各個選區，只要議員的席次達到一定的席次以上，「原則上一區就是會提一位。」

另外，民進黨內部評估，黃國昌參選新北市長的機率不高，最後還是會變成藍綠對決，黃國昌說，民眾黨縣市長的提名徵召作業，應該輪不到民進黨來說三道四的，民進黨大概不管是見縫插針、是挑撥離間啊，或者是放各式各樣的話，其實講話不負責任也不是一天兩天的事情了，根本沒有什麼評論的必要。

