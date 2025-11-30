麥玉珍爭取選台中市長 黃國昌：現在才聽到審慎評估

（中央社記者陳俊華新北市30日電）民眾黨立委麥玉珍昨天表態爭取台中市長提名。民眾黨主席黃國昌今天說，任何縣市長提名、徵召，黨中央都用最謹慎態度，但麥玉珍講的事情，「我也是現在才聽到」，內部會審慎加以評估。

媒體報導，麥玉珍29日面對媒體詢問，是否將參選2026年台中市長，她鬆口表態：「有機會就爭取參選台中市長，就看民眾黨的安排」，希望在不同領域為大眾服務。

黃國昌上午與民眾黨新北市議員陳世軒到新店出席「民眾加菜啦！」活動。黃國昌受訪時表示，對於任何縣市長提名、徵召，黨中央都會用最謹慎的態度，「昨天麥（玉珍）委員講的事情，我也是現在才聽到」，不過內部會審慎加以評估。

外傳民進黨內評估，黃國昌參選新北市長機率不高，最後還是將回歸藍綠對決。黃國昌說，民眾黨縣市長提名、徵召作業，輪不到民進黨說三道四，民進黨不管是見縫插針、挑撥離間，或是各式放話、說話不負責任不是一兩天的事，沒什麼評論的必要。

至於新北市議員選舉是否有藍白合作空間、13區是否都會提名。黃國昌表示，全國各選區只要議員達一定席次以上，原則上一區就是提一位。

自由時報今天報導，藍白擬推動「不在籍投票」專法，民進黨團質疑恐產生選務困難、中國滲透等風險，並提出「強化民主投票促進法草案」做為對案，擬放2天「民主假」，明定投票日及前一日均應放假一天。

黃國昌說，民進黨過去把國內移轉投票打成是中共介選，後來發現這個謊言沒辦法繼續編下去，現在就透過其他方式阻撓國內移轉投票；希望民進黨看看世界各國，國內移轉投票早就成為常態，不要視為洪水猛獸。

黃國昌表示，至於在國內移轉投票之外，是否投票前要多放假一天，之前在黨團協商時他曾說過，會用最開放的態度審慎討論；奇怪的是，過去民進黨砍勞工七天假，今年要還給勞工假期時，對於在投票前要多放假一天，卻提都沒有提。

黃國昌說，目前看起來民進黨這些手段，其實只是要阻擋國內移轉投票的策略而已；民進黨害怕年輕人出來投票，希望利用年輕人可能因為學業、工作沒辦法出來投票，要阻礙年輕人出來投票，才是民進黨真正最大目的。（編輯：蘇志宗）1141130