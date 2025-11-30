麥玉珍爭台中市長打亂藍白合節奏？鄭麗文：藍白有協調平台

針對2026縣市長藍白合，國民黨主席鄭麗文今表示，兩黨各有黨內提名程序與辦法，也有協調平台。（圖／袁維駿攝）

2026地方選舉提前暖身，民眾黨麥玉珍昨鬆口表態「有機會就爭取台中市長」，恐為明年地方選舉「藍白合」增添變數。對此，國民黨主席鄭麗文今天（30日）受訪時回應，藍白各有黨內提名程序與辦法，也有藍白協調平台，國民黨會尊重制度，最大的目標就是替在野力量提名最適合人選。

國民黨主席鄭麗文今下午出席北市黨慶活動，會前接受媒體聯訪。針對2026地方選舉「藍白合」議題，日前國民黨台北市議長戴錫欽拋出要在台北市議會拿下過半席次，引起民眾黨不滿。對此，鄭麗文回應，藍白合到目前為止氣氛都很好，也沒有感覺到任何負面情緒，雙方都非常有誠意。

鄭麗文指出，國民黨一切都按部就班，針對縣市長部分，上星期中常會正式通過了國民黨的提名特別辦法，但還沒觸及市議員提名，至於國民黨當然要在台北市議會單獨過半，「這並不影響藍白合作」。

鄭麗文續指，現在縣市長積極進行提名作業，接下來才會討論議員，不管是六都或一般縣市，國民黨都尊重在地生態提名，也尊重各地現在議會黨團。

有關民眾黨立委表態爭取台中市長，是否打亂藍白合縣市首長布局，鄭麗文則說，「這個我不清楚」，她相信國民黨或民眾黨各有黨內提名程序與辦法，另外也有藍白協調平台，國民黨一定尊重制度，最大目標是替在野力量提名最適合人選，為各縣市提名出最強、對市民福祉最重要的人選。



