民眾黨立委麥玉珍，日前拋震撼彈稱要選台中市長，嚇壞黨內同事要她"麥鬧"，沒想到她繼續發文叫板，認為要爭取台中市長，為何不可？不過網友狠酸，連對稿念都念的2266、問政能力不是買菜能力，同黨議員江和樹實在看不下去，勸她選不是菜市場的市長，要基層紮根，不是議員沒機會就要選市長。

立委（民眾）麥玉珍（11.29）：「要有機會的話，我們也要來爭取啊，（爭取市長嗎），對啊有機會就爭取啊對不對。」

喊選台中市長，麥玉珍投下震撼彈，同黨議員江和樹先勸"麥鬧啊"，台中民眾黨部主委也稱已經回報黨中央"沒有適合人選"，沒想到被黨內冷處理，麥玉珍卻是越挫越勇！

最新貼文說參選不是資格問題，是格局與態度，要爭取參選台中市長，為何不可？民眾黨不是還沒上場就舉白旗的政黨，但貼文tag總統賴清德、行政院長卓榮泰，讓一票網友霧煞煞，留言笑稱妳們主席現在應該很想罵人，也酸連對稿念都念的2266、問政能力不是買菜能力，建議先選里長看看。

麥玉珍稱「選台中市長為何不可」 江和樹：不是選「菜市場」市長

麥玉珍臉書發文選台中市長為何不可，湧入網友留言。（圖／翻攝自麥玉珍臉書）

台中市議員（民眾）江和樹vs.立法院榮譽顧問陳柏惟：「選市長很厲害吧，那是母雞帶小雞耶，如果很厲害你不會這樣講啊，會啦怎麼不會，她出去我捐五萬，我們黨不會提名，立委的時候你就要扎根，要宣布啊，議員沒機會就要選市長，不是菜市場的市長耶，是台中市的市長，妳怎麼沒跟中央先講好，不然妳也跟地方打個招呼，妳TAG錯誤了，妳要TAG柯文哲和黃國昌。」

江和樹再轟不是選菜市場的市長耶！但民眾黨內定風暴還在燒、藍白合又沒定數，麥玉珍先喊聲、博關注，反倒可能讓黨內措手不及。

民眾黨台中市議員江和樹評麥玉珍選市長，稱不是菜市場的市長。（圖／民視新聞）

媒體人黃光芹：「麥玉珍平地一聲雷，亂拳會打死老師傅，她管你什麼公不公平我要，那你藍白合機制到現在為止，民眾黨也沒告訴大家，到底是哪幾個區啊。」

立委（民）何欣純：「表態的人越來越多都是好事啊，不管誰表態，那我希望提出更多的，我剛剛講的政見牛肉，來分享來告訴台中市民，選擇我就對了。」

綠營何欣純市長選戰搶先起跑，三腳督也做好準備，只怕是麥玉珍堅持選，藍白內部先傷透腦筋。

