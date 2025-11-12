麥玉珍籲行政院與部履行法定義務 加速推動「新住民發展署」

照片來源：麥玉珍

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

百名新住民11日齊聚立院，喊話中央政府盡快成立新住民發展署。立委麥玉珍呼籲行政院與內政部，履行法定義務，設專責機關統籌教育、就業與社福政策，回應新住民訴求，讓平等與尊重落實於制度之中。

中華新住民關懷協會理事長楊隆榮11日於立法院紅樓舉辦「讓多元共融有根有據—督促新住民發展署成立行動」記者會暨座談會，由麥玉珍立委國會辦公室協辦，邀請跨黨派立委、專家學者及新住民團體共同參與，現場超過百名新住民，展現推動「新住民發展署」成立的決心與社會共識。

記者會分別就「新住民發展署的功能定位」、「新住民在經濟貿易發展的重要性」、「新二代作為台灣少子化的契機」及「海外學生的人生規劃」等議題，進行討論與交流。

照片來源：麥玉珍

《新住民基本法》於去（113）年8月12日由總統公布施行後，內政部依法應成立「新住民發展署」。麥玉珍指出，一年多以來進展緩慢，內政部長劉世芳更曾在質詢中以「員額」為由拖延，但是早在今年1月20日《中央行政機關組織基準法》經總統賴清德公告施行後，三級機關員額就從70個調整為71個，劉世芳的理由不攻自破。

麥玉珍在會中分享，這一年多來爭取成立「新住民發展署」的心路歷程，但一年多過去了，當時立委吳思瑤帶頭反對，讓她深感錯愕與無奈，談到此處更一度哽咽。

麥玉珍強調，成立新住民發展署不是為了製造新的官僚體系，而是為了回應社會需求、落實政策整合，並回應新住民的期盼。對此，與會的專家學者也認為，多元融合是台灣未來發展的重要力量，新住民不僅是社會的一份子，更是連結世界經濟、文化的重要橋樑。

楊隆榮認為，企業的價值不只在於創造利潤，更重要培育人才、回饋社會。當各國都在積極走向世界，新住民就是最好的橋樑，他期望透過教育與機會，培養更多能連結台灣與亞洲的新世代人才，同時支持海外學生的未來規劃，鼓勵青年走向國際拓展視野。

教授吳威志建議，家庭照顧移工應明定每週例假不得工作、保障每月4天休假，並以長照經費補足人力成本；《就業服務法》中就業歧視應擴及新住民教育與生活權益；建立新住民語言教師認證與補助制度，讓未取得身分證者可申請銀行貸款，並增訂東南亞及中國大陸人士來台創業與技術交流的獎勵輔導措施，促進多元發展。

針對目前全台約有25萬名新住民子女，前立委、教授張其祿提到新二代擁有「多語言能力」、「跨文化理解力」、「高度學習動能」的優勢，他們不只是教育輔導的對象，更是台灣社會更新與人口再生的重要契機。

張其祿建議從「教育制度的轉型」、「勞動與經濟的連結」、「社會融合與國家認同」3層面推動，並在新住民發展署下設置「新二代發展組」，建立「多語青年人才庫」與「國際實習平台」，同時推動「新二代公共參與方案」，讓新二代成為台灣的人才與文化資本。

麥玉珍呼籲行政院與內政部，應盡速履行法定義務，加速推動新住民發展署成立，讓新住民政策有專責機關統籌規劃，從教育、就業、社會福利到公共參與，全面提升新住民及其家庭的權益保障；唯有讓「新住民發展署」早日成立，才能真正建立一個跨部會協調、政策整合的長期機制，為新住民政策奠定穩固基礎。

照片來源：麥玉珍

