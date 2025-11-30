麥玉珍糗了！想選台中市長遭自家人打臉 吳靜怡怒問黃國昌這1事

即時中心／潘柏廷報導

民進黨選對會先前定案，由綠委何欣純角逐2026年台中市長選舉，而國民黨方面則有立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔表態要爭取提名；不過，民眾黨不分區立委麥玉珍昨（29）天也表態，若有機會願爭取代表黨參選下屆台中市長，但今（30）日白營黨中央的回應卻是「台中沒有適合的市長參選人」。對此，政治評論員吳靜怡則在臉書問，民眾黨主席黃國昌都可以選新北市市長，麥玉珍為什麼不能高喊選台中市市長？

吳靜怡在臉書表示，今天一早，民眾黨台中市黨部急急忙忙跳出來彷彿要滅火，短短一句話「台中市長人選，民眾黨沒有比較合適的人選。」就把麥玉珍「表態參選」的權利直接封住，同時，也徹底讓民眾黨的雙重標準攤在陽光下，民眾黨似乎只有國王的人馬才能表態參選？階級文化的醜陋完全現形！

「麥玉珍跟黃國昌其實都是實力均等的老三，火龍果神偷的聲量至少比薯條哥高，提名麥玉珍有何不可？」，她分析，在新北市，黃國昌對上台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然，永遠民調認證都第三；在台中市，麥玉珍若對上江啟臣、楊瓊瓔，也可能是第三；在宜蘭，陳琬惠若對上議長張勝德、吳宗憲也可能落居第三。

同時，吳靜怡認為，如果「老三不能選」，民眾黨應該先把新北市、宜蘭縣的所有藍白合布局全部撤掉，想當初，黃珊珊、柯文哲如果沒有求真民調，參選時也是老三，麥玉珍反而揭開了民眾黨企圖用「假藍白合」搞搞聲量，甚至又可能想要跟小草募募款，沒有一個地方是要選真的。

最後吳靜怡喊話黃國昌，「你老三憑什麼可以一直喊選新北，麥玉珍連喊個選台中都不行？回答我！」。





