麥玉珍糗了！想選台中市長遭自家人打臉 吳靜怡怒問黃國昌這1事
即時中心／潘柏廷報導
民進黨選對會先前定案，由綠委何欣純角逐2026年台中市長選舉，而國民黨方面則有立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔表態要爭取提名；不過，民眾黨不分區立委麥玉珍昨（29）天也表態，若有機會願爭取代表黨參選下屆台中市長，但今（30）日白營黨中央的回應卻是「台中沒有適合的市長參選人」。對此，政治評論員吳靜怡則在臉書問，民眾黨主席黃國昌都可以選新北市市長，麥玉珍為什麼不能高喊選台中市市長？
吳靜怡在臉書表示，今天一早，民眾黨台中市黨部急急忙忙跳出來彷彿要滅火，短短一句話「台中市長人選，民眾黨沒有比較合適的人選。」就把麥玉珍「表態參選」的權利直接封住，同時，也徹底讓民眾黨的雙重標準攤在陽光下，民眾黨似乎只有國王的人馬才能表態參選？階級文化的醜陋完全現形！
「麥玉珍跟黃國昌其實都是實力均等的老三，火龍果神偷的聲量至少比薯條哥高，提名麥玉珍有何不可？」，她分析，在新北市，黃國昌對上台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然，永遠民調認證都第三；在台中市，麥玉珍若對上江啟臣、楊瓊瓔，也可能是第三；在宜蘭，陳琬惠若對上議長張勝德、吳宗憲也可能落居第三。
同時，吳靜怡認為，如果「老三不能選」，民眾黨應該先把新北市、宜蘭縣的所有藍白合布局全部撤掉，想當初，黃珊珊、柯文哲如果沒有求真民調，參選時也是老三，麥玉珍反而揭開了民眾黨企圖用「假藍白合」搞搞聲量，甚至又可能想要跟小草募募款，沒有一個地方是要選真的。
最後吳靜怡喊話黃國昌，「你老三憑什麼可以一直喊選新北，麥玉珍連喊個選台中都不行？回答我！」。
原文出處：快新聞／麥玉珍糗了！想選台中市長遭自家人打臉 吳靜怡怒問黃國昌這1事
更多民視新聞報導
節目突喊卡！陳揮文「被離職」 王定宇曝疑似因「這個」
麥玉珍要選台中市長 民眾黨台中市黨部：已回報黨中央無合適人選
徐春鶯涉犯反滲透法！黃國昌扯「賴清德下指導棋」他反嗆：裝睡的人叫不醒
其他人也在看
王義川喊「台灣國」有驚人內幕？郭正亮：他感到人間悲涼
綠委王義川日前自稱台灣國立委，引起外界爭議，外傳王擬參選桃園市長選舉，因此有人此舉應與競選策略有關。對此，前立委郭正亮表示，王義川想選桃園市，但民進黨沒有這麼笨，也知道王義川負面新聞很多，又屬於正國會派系，因此桃園市不會給王義川選，王義川自己也知道，所以感到人間悲涼。中天新聞網 ・ 3 小時前
新竹縣長民調出爐！藍營3戰將全輸了 日學者揭鄭朝方勝算關鍵
2026年將舉行九合一大選，新竹縣長選舉最新民調顯示，現任民進黨籍竹北市長鄭朝方，領先國民黨籍立委徐欣瑩、立委林思銘、現任新竹副縣長陳見賢。結果曝光後，引起外界關注。對此，日本學者小笠原欣幸看完後分析，認為鄭朝方的勝算關鍵在於「這件事」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
別想躺著選！楊瓊瓔表態出馬「爭台中市長」藍綠對手反應曝光
即時中心／劉朝陽報導曾任台中市副市長的現任國民黨立委楊瓊瓔，昨（28）日表示，已經準備好參加黨內市長初選，並稱許多民眾勸進她參選台中市長，而她則要告訴所有的台中市民朋友「已經準備好要參選了」。民視 ・ 1 天前
台中市長選戰三腳督？藍營初選白熱化 白委鬆口「有機會就爭取」
2026年台中市長選戰隨著時間逼近，戰火率先在藍營內部點燃。國民黨資深立委楊瓊瓔昨（28）日晚間正式對外宣布，將參與黨內初選，角逐台中市長寶座。白營佈局中台灣多年，立委麥玉珍今天（29日）也鬆口爭取「更上一層樓」，為這場中台灣關鍵戰役投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
綠營宜蘭市縣議員初選結果出爐 「這位現任議員」意外落馬
即時中心／徐子為報導2026年民進黨宜蘭市縣議員將提3席，呈現5搶3態勢，黨內初選民調結果今（29）揭曉，由現任議員林麗、教師游國連及前宜蘭市公所秘書陳漢澤勝出，遞補剛滿1年的現任議員黃惠慈則是意外落馬。縣黨部表示不會讓她離開團隊，會繼續給予年輕人空間與舞台。民視 ・ 20 小時前
麥玉珍參選台中市長？她曝如果「老三不能選」、揭開民眾黨「假藍白合」
民眾黨立委麥玉珍昨日受訪時鬆口「若有機會將爭取參選台中市長，就看民眾黨的安排」。民眾黨主席黃國昌今（30）日受訪表示，「對於任何縣市長提名與徵召，黨中央會用最謹慎的態度，麥玉珍的事情我也是現在才聽到，但我們內部都會加以審慎評估。」政治評論員吳靜怡則說，黃國昌都可以選新北市市長，麥玉珍為什麼不能高喊選台中市市長？三立新聞網 setn.com ・ 27 分鐘前
誰來接棒盧秀燕 鄭麗文：以勝選為原則
台中市長盧秀燕明年任期屆滿，民進黨中央已提名立委何欣純角逐市長寶座，國民黨人選以立委江啟臣、楊瓊瓔呼聲高，但尚未定案。國...聯合新聞網 ・ 1 天前
不敵「金門曉姐姐」？民眾黨發言人李有宜閃電退黨！
民眾黨發言人李有宜30日上午突然宣布請辭黨內職務並退黨，引發外界關注。李有宜在臉書發文表示，將全力專注博士班學業，期待早日學成畢業後重返政壇服務。此舉被外界解讀可能與2026年新北市第四選區市議員選舉布局有關，支持者紛紛留言表達惋惜。中天新聞網 ・ 21 分鐘前
宏都拉斯大選在即！對台政策受矚 川普發聲
[NOWnews今日新聞]台灣前邦交國宏都拉斯本週末將舉行大選，外媒《彭博》28日發文，認為中國近年對台灣採取的「剝奪外交承認」攻勢，可能會在這場大選遭遇台灣罕見的「逆轉勝」，畢竟3名候選人當中，有2...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
陳以信、謝龍介誰選台南市長？ 鄭麗文給出提名時間點
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導九合一大選倒數364天，國民黨前立委、海外部前主任陳以信10月24日宣布投入黨內台南市長初選，將與兼任台南市黨部主委的立委謝龍介正面對決。對此，國民黨主席鄭麗文今（29）日參加台南市黨部黨慶時表示，包含台南、高雄在內的艱困選區，期盼在今（2025）年底前完成提名，讓參選人可以提早展開布局。今早10時，鄭麗文在中華人權協會理事長高思博、台南市黨部主委謝龍介、前立委陳以信、台南市議員林燕祝等人的陪同下，前往台南市勞工育樂中心，出席國民黨台南市黨部黨慶活動，並於行前短暫接受媒體聯訪。針對台南市長初選是否先進行協調，鄭麗文受訪時指出，國民黨在上個星期的中常會（11月26日）已經正式通過縣市長提名的特別辦法，第一波提名會希望現任縣市長都能順利連任，因為他們的政績都非常優越，也受到市民縣民的高度支持，所以包括基隆市、台北市、桃園市、南投縣、苗栗縣現任的縣市長，黨都會優先提名。關於艱困選區台南市、高雄市部分，鄭麗文說，上次已有黨內同志代表黨參選，有很好的成績，過去這3、4年來也一直在地方深耕經營，這也是黨會優先考慮的。至於有不同的同志也表達參選意願方面，鄭麗文則強調，國民黨會根據提名辦法，開始進行協調，因此第二波艱困選區的提名，也希望能在今年底之前完成，讓大家提早布局展開選戰，也因從今天開始到明年投票，剛好是一年的時間（編按：364天）。原文出處：快新聞／陳以信、謝龍介誰選台南市長？ 鄭麗文給出提名時間點 更多民視新聞報導迎戰陳以信？KMT台南初選山雨欲來 謝龍介稱：我準備跟賴清德對決忘記陳以信？陳亭妃發布形象影片 謝龍介：我最終對手是賴總統拚初選! 陳亭妃釋第2支競選影片 林俊憲同場端政策牛肉民視影音 ・ 19 小時前
吳怡農選台北市長有勝算？ 沈政男鐵口：結局非他想的那樣
民進黨對於2026台北市長選舉的人選尚未確定，目前只有壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農完成登記。吳怡農日前稱「如果這些黨內操盤手、名嘴這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」，引發綠營議論。對此，精神科醫師沈政男分析，吳怡農未搞清楚大罷免的敗因，而台北市長選舉的最終結局，並非如吳所想的那樣。中天新聞網 ・ 1 天前
若被徵召選台北市長？卓榮泰回謝龍介：我會和總統說不好
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導民進黨尚未拍板台北市長人選，除壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農遞出意願書外，其他被點名的人選包含綠委王世堅、沈伯洋等人。不過，國民黨立委謝龍介今（28）日下午在立法院質詢閣揆卓榮泰時，宣獲得機密消息並問對方明年（2026）是否會選台北市長？卓榮泰在過程中始終否認喊絕對不是，謝龍介更追問，若總統賴清德要徵召卓榮泰參選台北市長的話，卓榮泰則表達，會向賴清德表示「我會和他說不好」。卓榮泰今日前往立法院備詢，下午場則遇到謝龍介；謝龍介質詢期間，宣稱獲得一個很機密的消息，「貴黨是執政黨，貴黨的事情也是國家的事情，而貴黨現在各縣市也在提名；在這邊慎重跟您請教，明年你會參選台北市長嗎？」，卓榮泰則笑著回應，明年會在台北市長選舉中當投票的人。不過，謝龍介繼續說：「我選台南市長，我也可以投票啊！」，卓榮泰也回應，「你投給自己呀，但我不會投給自己」；謝龍介則表示，卓榮泰風度很好，連當候選人還不會投自己，「不是輸很多，就是贏很多」，但卓榮泰仍表達沒有這件事情，並喊說，因為每個政黨提名的人有全盤的考量。但是，謝龍介仍窮追不捨提到，從陳水扁、馬英九、柯文哲、蔣萬安等要選台北市長前被問多次都回答沒有要選，而卓榮泰也承諾，絕對不會成為台北市長的候選人。當謝龍介繼續問，若賴清德要徵召卓榮泰參選台北市長的話，卓榮泰則表達「我會和他說不好」；謝龍介更進一步問，如果賴清德堅持卓榮泰參選，才能hold住民進黨在北北基桃的基本盤的話是否會角逐？卓榮泰強調，賴清德是一位會聽別人建議、商量再做決定的人。只是，謝龍介非常肯定，賴清德最後一定會徵召卓榮泰參選台北市長時，卓當下並沒有回應，讓謝龍介喊「被我猜中了齁？」，卓榮泰也笑回「好險你不是總統」，兩人也相視而笑，相關畫面也隨之曝光。原文出處：快新聞／若被徵召選台北市長？卓榮泰回謝龍介：我會和總統說不好 更多民視新聞報導中配參政免放棄國籍今付委 賴瑞隆：不修更能保障中籍人士的安全不滿台灣軍購？配合中艦「聯合戰備警巡」 國防部偵獲23架軍機擾台何鷹鷺穿綠衣喊退黨 鄭麗文：KMT是有制度的政黨民視影音 ・ 1 天前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 2 小時前
MLB》高薪低效！美媒盤點「最糟長約」2日籍球星上榜
美媒《Bleacher Report》29日公布2026年大聯盟「最糟長約」前10名，其中兩位日籍球星上榜，分別是教士隊達比修有（第3名）與紅襪隊吉田正尚（第6名），引發球迷關注。中時新聞網 ・ 15 小時前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 15 小時前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 16 小時前
別再用海綿洗碗！研究：細菌密度等同糞便 醫建議換成「這種」最好
你家的洗碗海綿多久換一次？德國微生物學家研究指出，一塊使用中的海綿可能住著300多種微生物，細菌密度竟與糞便相當。大多人以為用清潔劑搓洗或微波加熱就能殺菌，但研究發現這些方法反而讓抗藥性強的病菌存活下來，讓海綿變得更髒。 海綿濕答答又不易乾燥 容易孳生細菌 海綿容易孳生細菌的主因是構造和環境。醫生表示密密麻麻的小孔洞提供細菌棲息空間，吸水力強又不易乾燥，殘留的食物殘渣成為養分，溫暖潮濕讓微生物快速繁殖。其中，沙門氏菌在海綿裡能存活超過一週還大量增生，但在刷子上只能活一到3天就死亡。關鍵差異在於乾燥速度，海綿材質緊密，使用後好幾小時都濕潤，刷子刷毛疏鬆通風則很快風乾，大幅降低細菌生長機會。 洗碗刷取代海綿 刷毛分岔變形再換新 急診醫學科呂慧君醫師建議改用洗碗刷取代海綿，因刷子不僅比較衛生，刷毛能輕鬆刮除頑固油漬，長柄設計清洗深鍋時不必把手伸進去，而且刷毛上的殘渣一目了然容易沖洗。使用後記得直立放通風處瀝乾，每週可丟進洗碗機清洗或用熱水加小蘇打消毒，刷毛分岔變形就該換新。如果仍要用海綿洗滌，務必每週用稀釋漂白水或微波爐高溫消毒，並且每2～3週更換新品，舊海綿可改刷地板等不接觸食物的區域。除常春月刊 ・ 19 小時前