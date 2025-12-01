麥玉珍表態參選台中市長 何欣純：台中市民想知道能提出什麼政見、牛肉

記者盧素梅／台北報導

民進黨推出的台中市長參選人、立委何欣純。（圖／翻攝畫面）

民眾黨立委麥玉珍日前表態，若有機會願爭取代表黨參選下屆台中市長，她今（1）日更在社群平台發問，「麥玉珍要爭取參選台中市長，為何不可？」且自認沒有缺資格。對此，民進黨推出的市長參選人、立委何欣純表示，只要有心為台中市來服務，為市民來服務的人，我們都歡迎。但她也問說，台中市民想要知道每一個要表態、要爭取的人，他能提出的政見到底是什麼？他能提出的牛肉是什麼？台中市民會有很智慧的一個決定。

麥玉珍日前表態，若有機會願爭取代表黨參選下屆台中市長，民眾黨主席黃國昌回應，黨中央會審慎評估。民眾黨中央委員、台中市議員江和樹奉勸麥玉珍「別鬧了」，選台中市長第一人選是黨主席黃國昌，並強調2026年是藍白合關鍵年，「在這個時候別開玩笑」。對此，麥玉珍今（1）日更在社群平台發問，「麥玉珍要爭取參選台中市長，為何不可？」

何欣純今天再被問到麥玉珍表態爭取代表黨參選下屆台中市長一事時表示，麥玉珍身為新住民，也長期在中台灣耕耘，有表態，她覺得也是自然給予祝福。

何欣純進一步表示，但是，國民黨內也陸續開始有不同的聲音，不同於立法院副院長江啟臣的其他人，就是國民黨立委楊瓊瑜的表態。「我只是認為，表態的人越來越多，都是好事。我們都希望，只要有心為台中市來服務，為市民來服務的人，我們都歡迎」。

何欣純強調，她認為，台中市民想要知道每一個要表態、要爭取的人，他能提出的政見到底是什麼？他能提出的牛肉是什麼？台中市民會有很智慧的一個決定。

她說，對她來講，就按照她自己的步驟，不管誰表態，她希望提出更多政見牛肉來分享，來告訴台中市民，選擇她就對了。唯一的選擇就是何欣純，最好的選擇就是何欣純。

