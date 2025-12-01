麥玉珍表態參選台中市長？江和樹愣喊：不要開玩笑

政治中心／彭淇昀報導

民眾黨立委麥玉珍日前表態，若有機會願爭取代表黨參選下屆台中市長，不過民眾黨中市議員江和樹笑說，「麥玉珍講話很有趣，不過不要開玩笑」，若民眾黨真要有人選中市長，一定就是黃國昌或柯文哲。

民眾黨立委麥玉珍。（圖／翻攝自麥玉珍臉書）

民眾黨立委麥玉珍日前表態，若有機會願爭取代表黨參選下屆台中市長，民眾黨主席黃國昌則回應，黨中央會審慎評估。民眾黨中央委員、台中市議員江和樹奉勸麥玉珍「別鬧了」。

被問及誰較適合民眾黨台中市長人選？江和樹表示，第一人選是黨主席黃國昌，或是前主席柯文哲，並強調2026年是藍白合關鍵年，「我們出來選，要贏！這個時候不要開玩笑，祝福麥玉珍有好的想法很好，但要確實，要選市長要加油，沒有那麼簡單啦！」

對此，麥玉珍坦言，參不參選、會不會當選，那是下一個階段的事，但一座城市的未來，不應該因為「誰還沒講好」、「誰還沒溝通」就自動放棄。台灣民眾黨不是還沒上場就舉白旗的政黨，她也不是遇到壓力就退縮的人。

「我沒有缺資格」，麥玉珍表示，機會，是自己努力爭取的。在民主社會，沒有「當然不行」這種事。台中，是多元、有力量、有故事的城市；她不是來要位置，而是來奉獻、解決問題、提升城市價值的。

