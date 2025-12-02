麥玉珍表態參選台中市長 江和樹苦勸：別開玩笑了

民眾黨立委麥玉珍。（圖／翻攝自麥玉珍臉書）





民眾黨立委麥玉珍於近日拋下震撼彈，宣布將參選台中市長。不過，同樣政黨的台中市議員江和樹於11月30日在節目上表示，由於2026年相當重要，會是藍白合的關鍵年，他也對麥玉珍苦勸「這個時候不要開玩笑」，並稱首選會是現任民眾黨主席黃國昌。對此，麥玉珍也在今（2）日回應，「有機會我就勇敢爭取，因為改革不能靠喊口號」。

對於麥玉珍要參選台中市長的消息，現任民眾黨主席黃國昌受訪表示「沒聽過」，而江和樹則針對她的參選決心，除了表達反對外，更無奈喊話「這不能開玩笑」，更提到民眾黨主委的說法，表示在台中市他們並沒有合適人選，若真要參選，那麼首選一定會是黃國昌或前任黨主席柯文哲。

廣告 廣告

回想起2024年未能成功藍白合，就讓民進黨「穩當選」，江和樹嘆，這對黨內而言，無疑是個沉重的打擊。江和樹指出，2026年是藍白合關鍵的一年，因此不能亂開玩笑，更表示「這不是在選菜市場的市長」。

對此，麥玉珍於今日早上發文回應，「我願意站出來，是因為我愛這座城市，更感恩這個政黨」，未來若有機會，她還是會勇敢爭取參選，「因為改革不能等，也不能靠喊口號」。麥玉珍也坦言，一座城市的未來，不應該因為「誰還沒講好」就自動放棄，她也不會遇到壓力就打退堂鼓。

更多東森新聞報導

發言人、創黨元老都退民眾黨 謝立功曝危機：溫度去哪了

快訊／民眾黨發言人才退黨 創黨元老朱蕙蓉也跟進

白營北市議員拚4＋2！ 戴錫欽：務必讓藍營單獨過半

